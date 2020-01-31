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Культура
2020-01-31T12:14+0300
https://ria.ru/20200131/1564098987.html
Пиотровский объяснил, зачем нужна поправка про культуру в Конституции
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РИА Новости

Пиотровский объяснил, зачем нужна поправка про культуру в Конституции

12:14 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что предлагаемая поправка в конституцию о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством, позволит создать законодательство, "которого нет нигде в мире".
Как ранее сообщалось, статью 70 Конституции РФ предлагается дополнить поправкой о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Соответствующее дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин, Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.
"Мы внесли поправку, которая предлагает объявить нашу уникальную культуру символом нашей страны и (закрепить) то, что ее нужно оберегать. Эта формулировка может защитить (культуру) и может дать нам дополнительное конкурентное преимущество... Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом", - сказал Пиотровский при обсуждении поправок к конституции в городской Общественной палате.
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По оценке главы Государственного Эрмитажа, сама система поправок в конституцию "содержит набор философско-культурных вещей", влияющих на развитие культурной сферы. В их числе Пиотровский назвал, в частности, проблему приоритетности исполнения международного и российского законодательств. "У нас множество больных вопросов именно в этой сфере, когда не вполне понятно... действует или не действует международное право и когда наши законы должны ему подчиняться", - отметил Пиотровский.
Он добавил, что приоритет применения норм российского и международного права имеет большое значение, в частности, при решении вопросов о судьбе перемещенных культурных ценностей, а также об охране культурных ценностей при их вывозе за границу для экспонирования.
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КультураКонституция РФРСФСРДенис МацуевМихаил ПиотровскийАлександр КалягинРоссия
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