Пиотровский объяснил, зачем нужна поправка про культуру в Конституции

"Мы внесли поправку, которая предлагает объявить нашу уникальную культуру символом нашей страны и (закрепить) то, что ее нужно оберегать. Эта формулировка может защитить (культуру) и может дать нам дополнительное конкурентное преимущество... Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом", - сказал Пиотровский при обсуждении поправок к конституции в городской Общественной палате.