Демонтаж новогодних елей в Москве начнут ночью 31 января

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Демонтаж новогодних елей и праздничных конструкций в Москве начнется в ночь с 31 января на 1 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В ночь с 31 января на 1 февраля начнется демонтаж новогодних елей и праздничных украшений с новогодней символикой. Конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их для украшения столицы к следующему Новому году", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что в этом году в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей, среди которых впервые появились украшенные корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" и новогоднюю атмосферу на улицах столицы до 31 января.