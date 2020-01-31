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Дверь в парижский Чайнатаун: вирус в Новый год
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РИА Новости

Дверь в парижский Чайнатаун: вирус в Новый год

12:10 31.01.2020
2002
© РИА Новости / Виктория ИвановаЧайнатаун в Париже
Чайнатаун в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Чайнатаун в Париже
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Пряные запахи из открытых дверей ресторанов, раскачивающиеся на фонарных столбах нарядные китайские фонарики, китайские иероглифы рядом с привычной желтой буквой "М" на здании ресторана фастфуда - в этом уголке в XIII округе Парижа о Европе напоминает только архитектура.
В "треугольнике Шуази", названном так по одной из улиц, его образующих, проживает, пожалуй, самое большое азиатское сообщество Парижа: выходцы из Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и, конечно же, из Китая. Здесь, в десятках магазинов и лавочек можно купить экзотические для парижан товары, угоститься совершенно не по-европейски острым супом, обменять юани на евро. Во многих витринах висят надписи только на китайском языке, и даже католический собор, и тот - Собор Китайской богоматери (Notre-Dame-de-Chine).
© РИА Новости / Виктория ИвановаЧайнатаун в Париже
Чайнатаун в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Чайнатаун в Париже
Лучшего места, где можно поговорить о вспышке коронавируса и о том, как болезнь пришла во Францию, казалось бы, в Париже не найти. Люди текут по улицам - спешат за детьми в садик, везут тележки с продуктами, выгуливают собак. За полчаса хождения по району встречаешь лишь двух человек в медицинских масках - у больших парижских универмагов, куда стекаются со всего города туристы-китайцы, и до появления вируса маски встречались куда чаще.
Несмотря на наличие людей на улицах - день в разгаре - обсудить ситуацию с пришедшим из Китая вирусом оказывается не так просто. С одной стороны, у прохожих есть свои дела, которые не могут ждать, а с другой - значительная часть из них по-французски и по-английски говорит с большим трудом, а то и не говорит вовсе.
"Да нет у нас никаких проблем, ничего не изменилось", - чуть замедляя ход бросает мужчина средних лет.
© РИА Новости / Виктория ИвановаЧайнатаун в Париже
Чайнатаун в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Чайнатаун в Париже
А вот официанту в китайском ресторане спешить некуда - в огромном зале, украшенном к китайскому Новому году, и в самое обеденное время едва ли занято пять столиков. "Посетителей стало правда гораздо меньше. Люди боятся. Да что там наши гости - сейчас и в метро на меня смотрят с опаской, как будто я могу чем-то заразить. Я, между прочим, тут живу с семьей давно, в Китай и не езжу. А все заболевшие во Франции - ездили", - с обидой говорит он. Рассуждая о снижении числа клиентов, мужчина отмечает, что "хозяину ресторана есть о чем подумать, но хотелось бы, чтоб зарплату продолжали платить исправно".
В нескольких сотнях метрах от ресторана находится заведение попроще - "Макдональдс". Ещё несколько лет назад его вход был стилизован под пагоду, но сейчас ее нет, поскольку внешний вид сетевых кафе во всем мире постарались подогнать под один шаблон. Но латинское название на фасаде и сегодня продублировано по-китайски.
Внутри двое подростков азиатской внешности болтают по-французски у стойки, над которой висят китайские фонарики, а в углу группа из четырёх мужчин что-то оживленно и достаточно громко обсуждает на китайском.
"Никаких специальных блюд из тех, что вы не найдёте в других наших ресторанах в Париже, здесь нет. Но раз мы находимся в азиатском квартале, то украсили зал к Новому году", - говорит сотрудница-француженка. На вопрос о том, не боится ли она подцепить вирус, девушка улыбается и пожимает плечами - мол, выбора нет, работа есть работа.
© РИА Новости / Виктория ИвановаЧайнатаун в Париже
Чайнатаун в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Чайнатаун в Париже
Китайские фонарики в азиатском районе в эти дни висят повсюду, с ними соседствуют написанные на двух языках баннеры - "Счастливого Нового Года! Всего самого лучшего!". Китайский Новый Год в XIII округе Парижа всегда отмечался пышно, и 2020 год не должен был стать исключением. В программе празднований, растянувшихся на десять дней - спектакли, концерты, выставки и даже конференция по китайской медицине. Венцом праздника должно было стать большое шествие с традиционными драконами, запланированное на воскресенье.
Однако устроители шествия на фоне набирающей обороты эпидемии приняли решение перенести гуляния. "Сердца представителей китайского сообщества сейчас не лежат к празднованию, с тем, что происходит в Китае ситуация слишком непростая", - сказал мэр округа Жером Кумэ, призвав всех проявить солидарность.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вместе с тем, чиновник пригласил горожан на открытие "Арки франко-азиатского братства", возведение которой завершится в его округе к субботе. "Цель этого проекта - установка арт-объекта в память и благодарность Франции и Парижу за то, что они в 1970-х годах приняли множество беженцев из юго-восточной Азии", - говорится на сайте парижской мэрии.
Большая ярко-красная конструкция уже стоит в пешеходной зоне; если грамотно выбрать точку на противоположном тротуаре, то перекладины сложатся в иероглиф "дверь".
И пока речи о том, что "дверь" во Францию из Китая закроется, нет: страна не закрывает воздушную границу с Поднебесной, хоть и советует своим гражданам на время воздержаться от путешествий.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФранцияПарижВ мире
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