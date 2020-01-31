Дверь в парижский Чайнатаун: вирус в Новый год

ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Пряные запахи из открытых дверей ресторанов, раскачивающиеся на фонарных столбах нарядные китайские фонарики, китайские иероглифы рядом с привычной желтой буквой "М" на здании ресторана фастфуда - в этом уголке в XIII округе Пряные запахи из открытых дверей ресторанов, раскачивающиеся на фонарных столбах нарядные китайские фонарики, китайские иероглифы рядом с привычной желтой буквой "М" на здании ресторана фастфуда - в этом уголке в XIII округе Парижа о Европе напоминает только архитектура.

В "треугольнике Шуази", названном так по одной из улиц, его образующих, проживает, пожалуй, самое большое азиатское сообщество Парижа: выходцы из Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и, конечно же, из Китая. Здесь, в десятках магазинов и лавочек можно купить экзотические для парижан товары, угоститься совершенно не по-европейски острым супом, обменять юани на евро. Во многих витринах висят надписи только на китайском языке, и даже католический собор, и тот - Собор Китайской богоматери (Notre-Dame-de-Chine).

Лучшего места, где можно поговорить о вспышке коронавируса и о том, как болезнь пришла во Францию , казалось бы, в Париже не найти. Люди текут по улицам - спешат за детьми в садик, везут тележки с продуктами, выгуливают собак. За полчаса хождения по району встречаешь лишь двух человек в медицинских масках - у больших парижских универмагов, куда стекаются со всего города туристы-китайцы, и до появления вируса маски встречались куда чаще.

Несмотря на наличие людей на улицах - день в разгаре - обсудить ситуацию с пришедшим из Китая вирусом оказывается не так просто. С одной стороны, у прохожих есть свои дела, которые не могут ждать, а с другой - значительная часть из них по-французски и по-английски говорит с большим трудом, а то и не говорит вовсе.

"Да нет у нас никаких проблем, ничего не изменилось", - чуть замедляя ход бросает мужчина средних лет.

А вот официанту в китайском ресторане спешить некуда - в огромном зале, украшенном к китайскому Новому году, и в самое обеденное время едва ли занято пять столиков. "Посетителей стало правда гораздо меньше. Люди боятся. Да что там наши гости - сейчас и в метро на меня смотрят с опаской, как будто я могу чем-то заразить. Я, между прочим, тут живу с семьей давно, в Китай и не езжу. А все заболевшие во Франции - ездили", - с обидой говорит он. Рассуждая о снижении числа клиентов, мужчина отмечает, что "хозяину ресторана есть о чем подумать, но хотелось бы, чтоб зарплату продолжали платить исправно".

В нескольких сотнях метрах от ресторана находится заведение попроще - "Макдональдс". Ещё несколько лет назад его вход был стилизован под пагоду, но сейчас ее нет, поскольку внешний вид сетевых кафе во всем мире постарались подогнать под один шаблон. Но латинское название на фасаде и сегодня продублировано по-китайски.

Внутри двое подростков азиатской внешности болтают по-французски у стойки, над которой висят китайские фонарики, а в углу группа из четырёх мужчин что-то оживленно и достаточно громко обсуждает на китайском.

"Никаких специальных блюд из тех, что вы не найдёте в других наших ресторанах в Париже, здесь нет. Но раз мы находимся в азиатском квартале, то украсили зал к Новому году", - говорит сотрудница-француженка. На вопрос о том, не боится ли она подцепить вирус, девушка улыбается и пожимает плечами - мол, выбора нет, работа есть работа.

Китайские фонарики в азиатском районе в эти дни висят повсюду, с ними соседствуют написанные на двух языках баннеры - "Счастливого Нового Года! Всего самого лучшего!". Китайский Новый Год в XIII округе Парижа всегда отмечался пышно, и 2020 год не должен был стать исключением. В программе празднований, растянувшихся на десять дней - спектакли, концерты, выставки и даже конференция по китайской медицине. Венцом праздника должно было стать большое шествие с традиционными драконами, запланированное на воскресенье.

Однако устроители шествия на фоне набирающей обороты эпидемии приняли решение перенести гуляния. "Сердца представителей китайского сообщества сейчас не лежат к празднованию, с тем, что происходит в Китае ситуация слишком непростая", - сказал мэр округа Жером Кумэ, призвав всех проявить солидарность.

Вместе с тем, чиновник пригласил горожан на открытие "Арки франко-азиатского братства", возведение которой завершится в его округе к субботе. "Цель этого проекта - установка арт-объекта в память и благодарность Франции и Парижу за то, что они в 1970-х годах приняли множество беженцев из юго-восточной Азии", - говорится на сайте парижской мэрии.

Большая ярко-красная конструкция уже стоит в пешеходной зоне; если грамотно выбрать точку на противоположном тротуаре, то перекладины сложатся в иероглиф "дверь".