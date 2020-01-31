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ФСИН организовала профилактику против коронавируса
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РИА Новости

ФСИН организовала профилактику против коронавируса

12:08 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России организовала проведение профилактических мероприятий среди сотрудников и заключенных на фоне вспышки нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.
"Для недопущения возникновения и распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, среди сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ФСИН России организованы необходимые профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что профилактика при заболеваниях, вызванных новой коронавирусной инфекцией, аналогична той, которую проводят при ОРВИ и гриппе, но носят более интенсивный характер.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ не выявлено.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели почти в 20 других странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний РФРоспотребнадзорРоссияОбщество
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