ФСИН организовала профилактику против коронавируса

"Для недопущения возникновения и распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, среди сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ФСИН России организованы необходимые профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что профилактика при заболеваниях, вызванных новой коронавирусной инфекцией, аналогична той, которую проводят при ОРВИ и гриппе, но носят более интенсивный характер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели почти в 20 других странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.