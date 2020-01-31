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На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука
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РИА Новости

На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука

12:08 31.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экспертиза показала, что у мужчины, убившего малолетнего внука и похитившего двух других внуков в Свердловской области, на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, следствие просит суд направить обвиняемого на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в конце марта 2019 года 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему внуку 2017 года рождения телесные повреждения, в том числе ножом, от которых тот скончался на месте. Сделано это было в присутствии другого внука — мальчика 2012 года рождения. Его, а также третьего внука, мальчика 2014 года рождения, он заставил сесть в автомобиль и увёз их на участок местности, расположенный на 186 километре трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов". Инспекторы ДПС остановили автомобиль, задержали мужчину и освободили детей.
Его обвинили по статьям "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью" и "Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц".
"Согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, у 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями", - говорится в сообщении.
Эксперты пришли к выводу, что мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц.
"Дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера", - заключили в СК.
Врач в одном из больничных отделений
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Следственный комитет РФМоскваНижний ТагилРоссияПроисшествия
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