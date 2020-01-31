На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука

По данным следствия, в конце марта 2019 года 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему внуку 2017 года рождения телесные повреждения, в том числе ножом, от которых тот скончался на месте. Сделано это было в присутствии другого внука — мальчика 2012 года рождения. Его, а также третьего внука, мальчика 2014 года рождения, он заставил сесть в автомобиль и увёз их на участок местности, расположенный на 186 километре трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов". Инспекторы ДПС остановили автомобиль, задержали мужчину и освободили детей.