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В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество
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РИА Новости

В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

11:03 31.01.2020 (обновлено: 21:39 31.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 янв — РИА Новости. Руководитель одного из следственных отделов СУ СК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
"Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления <…> и двух адвокатов адвокатской палаты Новосибирской области", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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В управлении пояснили, что следователь подозревается в получении взятки в крупном размере, а адвокаты — в посредничестве при получении взятки. Все фигуранты были задержаны в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области.
"Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу", — сообщили в следственном управлении, не раскрывая, о каком конкретно деле идет речь.
Следователи СК будут ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет РФНовосибирская областьПроисшествия
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