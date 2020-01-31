В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

НОВОСИБИРСК, 31 янв — РИА Новости. Руководитель одного из следственных отделов Руководитель одного из следственных отделов СУ СК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК России по региону.

"Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления <…> и двух адвокатов адвокатской палаты Новосибирской области", — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что следователь подозревается в получении взятки в крупном размере, а адвокаты — в посредничестве при получении взятки. Все фигуранты были задержаны в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области.

"Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу", — сообщили в следственном управлении, не раскрывая, о каком конкретно деле идет речь.