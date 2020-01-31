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Бизнесмен Ершов из "лондонского списка" Титова вернулся в Россию
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РИА Новости

Бизнесмен Ершов из "лондонского списка" Титова вернулся в Россию

11:01 31.01.2020 (обновлено: 12:44 31.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель бизнес-центра. Архивное фото
Посетитель бизнес-центра. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Четырнадцатый фигурант "лондонского списка" Бориса Титова Михаил Ершов вернулся в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Ершов является соучредителем ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область).
Уголовное дело против него было прекращено 18 декабря 2019 года после того, как тогдашний генпрокурор Юрий Чайка признал возбуждение дела незаконным. В постановлении Генпрокуратуры говорилось, что выводы следствия о наличии в действиях Ершова и гендиректора завода Наумова признаков мошенничества в особо крупном размере противоречили собранным материалам.
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Ершов и Наумов обвинялись в том, что с 2012 по 2014 годы занизили в налоговых декларациях маслозавода размер НДС на 79,805 миллиона рублей, а в 2015-2016 годах — на 57,012 миллиона рублей. Им также вменялось мошенничество — завладение 1,996 миллиона рублей госсредств путем организации незаконного возмещения из бюджета якобы переплаченного заводом НДС.
"Сам Ершов настаивал на том, что уголовное дело против него являлось инструментом рейдерского захвата маслозавода-элеватора, построенного в 2010-2011 годах. В его основу легли "домыслы о якобы фиктивных сделках с посредническими фирмами", не подтвержденные фактическими обстоятельствами", — добавили в пресс-службе омбудсмена.
Сейчас завод находится в стадии банкротства, около 130 сотрудников остались без работы.
"Несмотря на то что справедливость в конце концов восторжествовала, значимому субъекту регионального рынка нанесен непоправимый ущерб", — передали в пресс-службе слова Титова.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Борис ТитовГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаМоскваТамбовская областьРоссияПроисшествия
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