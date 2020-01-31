Бизнесмен Ершов из "лондонского списка" Титова вернулся в Россию

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Четырнадцатый фигурант "лондонского списка" Бориса Титова Михаил Ершов вернулся в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Четырнадцатый фигурант "лондонского списка" Бориса Титова Михаил Ершов вернулся в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Ершов является соучредителем ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область).

Уголовное дело против него было прекращено 18 декабря 2019 года после того, как тогдашний генпрокурор Юрий Чайка признал возбуждение дела незаконным. В постановлении Генпрокуратуры говорилось, что выводы следствия о наличии в действиях Ершова и гендиректора завода Наумова признаков мошенничества в особо крупном размере противоречили собранным материалам.

Ершов и Наумов обвинялись в том, что с 2012 по 2014 годы занизили в налоговых декларациях маслозавода размер НДС на 79,805 миллиона рублей, а в 2015-2016 годах — на 57,012 миллиона рублей. Им также вменялось мошенничество — завладение 1,996 миллиона рублей госсредств путем организации незаконного возмещения из бюджета якобы переплаченного заводом НДС.

"Сам Ершов настаивал на том, что уголовное дело против него являлось инструментом рейдерского захвата маслозавода-элеватора, построенного в 2010-2011 годах. В его основу легли "домыслы о якобы фиктивных сделках с посредническими фирмами", не подтвержденные фактическими обстоятельствами", — добавили в пресс-службе омбудсмена.

Сейчас завод находится в стадии банкротства, около 130 сотрудников остались без работы.