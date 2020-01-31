Омбудсмен рассказала о заявившем о травле в омском интернате подростке

К ситуации подключилась детский омбудсмен. Она рассказала, что 20 января выезжала в интернат и побеседовала с мальчиком.

"О матери, которая лишена родительских прав в ноябре 2019 года, подросток отзывается отрицательно, единственный близкий человек для несовершеннолетнего — бабушка, которую он посещает в субботу и воскресенье. Строит планы на дальнейшее обучение, получение профессии. В общении высказывал крайнюю озабоченность состоянием своего здоровья, помимо проявлений псориаза, высказывал жалобы на другие заболевания", — сказала Степкина.

Она отметила, что подросток включен в список на получение жилья. По ее словам, в интернате ему выдали одежду по размеру и сезону, в комнате у него есть все необходимое, созданы условия для выполнения домашних заданий. Омбудсмен порекомендовала директору интерната провести полное медицинское обследование подростка.