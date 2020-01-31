Омбудсмен рассказала о заявившем о травле в омском интернате подростке

ОМСК, 31 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина рассказала РИА Новости, что встретилась с подростком, заявившем о травле в школе-интернате № 16.
На прошлой неделе местные СМИ сообщили о 17-летнем подростке, сбежавшем из интерната, расположенного на улице Чередовой. Юноша рассказал, что другие воспитанники его избивают, а директор интерната по неизвестным причинам настроен против него. Порталу Om1 он заявил, что сбежал потому, что его хотят отправить в психиатрическую больницу. По словам мальчика, его направляли на лечение в наркодиспансер, хотя он совершенно здоров и не употребляет наркотики и алкоголь. Кроме того, он пожаловался на псориаз, развившийся на нервной почве. Областное управление Следственного комитета и прокуратура начали проверку.
К ситуации подключилась детский омбудсмен. Она рассказала, что 20 января выезжала в интернат и побеседовала с мальчиком.
"О матери, которая лишена родительских прав в ноябре 2019 года, подросток отзывается отрицательно, единственный близкий человек для несовершеннолетнего — бабушка, которую он посещает в субботу и воскресенье. Строит планы на дальнейшее обучение, получение профессии. В общении высказывал крайнюю озабоченность состоянием своего здоровья, помимо проявлений псориаза, высказывал жалобы на другие заболевания", — сказала Степкина.
Она отметила, что подросток включен в список на получение жилья. По ее словам, в интернате ему выдали одежду по размеру и сезону, в комнате у него есть все необходимое, созданы условия для выполнения домашних заданий. Омбудсмен порекомендовала директору интерната провести полное медицинское обследование подростка.
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