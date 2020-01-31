Пресс-конференция об информационно-политической ситуации в ПАСЕ

Участники:
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике Алексей ПУШКОВ;
- глава сенаторской части делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей КИСЛЯК;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей КАЛАШНИКОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН.
В рамках пресс-конференции речь пойдет о сложившейся информационно-политической ситуации в ПАСЕ, о работе членов Совета Федерации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, о давлении эстонских властей на агентство "Спутник" в Эстонии и взаимодействии по этим вопросам с руководством ОБСЕ.
Особое внимание будет уделено планам членов Комиссии по защите исторической роли СССР во Второй мировой войне в год 75-летия Великой Победы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике Алексей ПУШКОВ;
- глава сенаторской части делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей КИСЛЯК;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей КАЛАШНИКОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН.
В рамках пресс-конференции речь пойдет о сложившейся информационно-политической ситуации в ПАСЕ, о работе членов Совета Федерации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, о давлении эстонских властей на агентство "Спутник" в Эстонии и взаимодействии по этим вопросам с руководством ОБСЕ.
Особое внимание будет уделено планам членов Комиссии по защите исторической роли СССР во Второй мировой войне в год 75-летия Великой Победы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/