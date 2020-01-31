Пресс-конференция об информационно-политической ситуации в ПАСЕ

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4 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция членов Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.