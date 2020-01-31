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Пресс-конференция членов российской делегации в ПАСЕ
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РИА Новости

Пресс-конференция членов российской делегации в ПАСЕ

10:30 31.01.2020
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3 февраля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ.
Участники:
- заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр ТОЛСТОЙ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей КИСЛЯК.

С 27 по 31 января в Страсбурге проходила зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об итогах участия российской делегации, о рассмотренных вопросах и принятых решениях пойдет речь на пресс-конференции.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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