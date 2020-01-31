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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-31T10:34+0300
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За стройкой госпиталей в Ухане наблюдают online миллионы китайцев
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РИА Новости

За стройкой госпиталей в Ухане наблюдают online миллионы китайцев

10:34 31.01.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuСтроительство больницы "Лэйшэньшань" для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов в городе Ухань. 30 января 2020
Строительство больницы Лэйшэньшань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов в городе Ухань. 30 января 2020
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Несколько десятков миллионов китайцев следят за прямой трансляцией строительства специальных госпиталей для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
В городе Ухань, наиболее пострадавшем от удара вспышки коронавируса нового типа (2019-nCoV) в Центральном Китае, по образцу пекинской клиники для борьбы с тяжёлым острым респираторным синдромом (SARS) строят два временных специальных госпиталя для содержания пациентов с подозрением на заражение и лечения пациентов, действительно заразившихся во время вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
По статистике видеоплатформы "Яншипинь" в течение последнего дня количество зрителей прямой трансляции по строению этих двух больниц исчисляется десятками миллионов человек: вечером 28 января прямую трансляцию одновременно смотрели более 20 миллионов человек, а ночью на 29 января этот показатель превысил 30 миллионов.
Напомним, что первая больница "Хошэньшань" будет построена и введена в эксплуатацию к 3 февраля, а строительство второй больницы "Лэйшэньшань" будет завершено в течение двух недель.
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