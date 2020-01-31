За стройкой госпиталей в Ухане наблюдают online миллионы китайцев

По статистике видеоплатформы "Яншипинь" в течение последнего дня количество зрителей прямой трансляции по строению этих двух больниц исчисляется десятками миллионов человек: вечером 28 января прямую трансляцию одновременно смотрели более 20 миллионов человек, а ночью на 29 января этот показатель превысил 30 миллионов.