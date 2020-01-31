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Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС
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РИА Новости

Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС

08:37 31.01.2020 (обновлено: 12:02 31.01.2020)
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaРазрушения на месте израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 31 января 2020
Разрушения на месте израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 31 января 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Разрушения на месте израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 31 января 2020
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что израильские военные засекли три ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, две из них были перехвачены.
Как сообщается в Twitter армии, она возлагает ответственность за запущенные ракеты, воздушные шары с бомбами и снайперские выстрелы на ХАМАС.
"Мы только что ответили ударами по террористическим целям ХАМАС в Газе, в том числе по подземной инфраструктуре, используемой для производства оружия", - говорится в сообщении армии в Twitter.
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Сектор ГазаХамасИзраильВ мире
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