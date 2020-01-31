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На Ямале эвакуировали больницу из-за пожара
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РИА Новости

На Ямале эвакуировали больницу из-за пожара

08:37 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Пациентов больницы в Ямало-Ненецком автономном округе рано утром пришлось эвакуировать на 30-градусный мороз из-за небольшого возгорания, никто не пострадал, сообщает региональная противопожарная служба.
Инцидент произошел в районной больнице поселка Тазовский около 6 часов (4.00 мск) в пятницу. К моменту, когда на место прибыли пожарные, в коридоре хирургического отделения медучреждения, который является главным эвакуационным выходом, наблюдалось задымление, уточнили в ведомстве.
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"Пожарные немедленно приступили к спасению людей, находящихся на стационарном лечении. Спасен 21 человек. Пострадавших нет... В результате пожара повреждена стена и потолок рентген-кабинета на площади 1 квадратный метр, электропроводка и электрощитовая", - говорится в сообщении.
По информации противопожарной службы, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 15 минут, работали 47 человек личного состава и две единицы спецтехники. Специалисты устанавливают причины пожара. Согласно данным ведомства, температура воздуха в Тазовском утром в пятницу составляет минус 32 градуса.
В свою очередь в региональном управлении МЧС уточнили РИА Новости, что эвакуированы пять человек, среди них - ребенок.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
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ЯмалМЧС РФПроисшествия
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