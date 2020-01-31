На Ямале эвакуировали больницу из-за пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Пациентов больницы в Пациентов больницы в Ямало-Ненецком автономном округе рано утром пришлось эвакуировать на 30-градусный мороз из-за небольшого возгорания, никто не пострадал, сообщает региональная противопожарная служба.

Инцидент произошел в районной больнице поселка Тазовский около 6 часов (4.00 мск) в пятницу. К моменту, когда на место прибыли пожарные, в коридоре хирургического отделения медучреждения, который является главным эвакуационным выходом, наблюдалось задымление, уточнили в ведомстве.

"Пожарные немедленно приступили к спасению людей, находящихся на стационарном лечении. Спасен 21 человек. Пострадавших нет... В результате пожара повреждена стена и потолок рентген-кабинета на площади 1 квадратный метр, электропроводка и электрощитовая", - говорится в сообщении.

По информации противопожарной службы, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 15 минут, работали 47 человек личного состава и две единицы спецтехники. Специалисты устанавливают причины пожара. Согласно данным ведомства, температура воздуха в Тазовском утром в пятницу составляет минус 32 градуса.