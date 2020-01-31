В Магадане будут судить убийцу свидетельницы по уголовному делу

"Установлено, что обвиняемый и его знакомый в апреле 2014 года совершили убийство девушки, которая дала свидетельские показания в отношении обвиняемого о совершении им кражи в ... Билибино. После убийства девушки, ее тело было вывезено на расстояние около 150 километров за пределы Магадана и спрятано в лесу. Также злоумышленники уничтожили принадлежащее девушке имущество", - говорится в сообщении.