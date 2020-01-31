В Магадане будут судить убийцу свидетельницы по уголовному делу

МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по обвинению уроженца Чукотского автономного округа в убийстве девушки в Магадане за ее свидетельствование против него на суде, сообщает в пятницу официальный сайт надзорного ведомства.
"Установлено, что обвиняемый и его знакомый в апреле 2014 года совершили убийство девушки, которая дала свидетельские показания в отношении обвиняемого о совершении им кражи в ... Билибино. После убийства девушки, ее тело было вывезено на расстояние около 150 километров за пределы Магадана и спрятано в лесу. Также злоумышленники уничтожили принадлежащее девушке имущество", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что один из участников преступления был приговорен к 17 годам лишения свободы еще в 2015 году, второй находился в розыске до 2019 года.
"Допрошенный мужчина вину в предъявленном обвинении признал частично. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Магаданский областной суд", - уточняет ведомство.