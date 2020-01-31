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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:05 31.01.2020 (обновлено: 08:09 31.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Снег в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидается в Москве в пятницу, температура будет колебаться в пределах нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве преимущественно облачно, временами небольшой снег, гололедица. Температура в Москве будет колебаться около нуля, по области от минус 2 до плюс 2", - сообщил Синенков.
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По словам синоптика, в пятницу атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 11 миллиметров ниже нормы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду.
"Минувшей ночью температура опустилась до отметки минус 0,7 градуса. За минувший день выпало около 4 миллиметров осадков", – заключил синоптик.
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