Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

"Сегодня в Москве преимущественно облачно, временами небольшой снег, гололедица. Температура в Москве будет колебаться около нуля, по области от минус 2 до плюс 2", - сообщил Синенков.
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По словам синоптика, в пятницу атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 11 миллиметров ниже нормы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду.
"Минувшей ночью температура опустилась до отметки минус 0,7 градуса. За минувший день выпало около 4 миллиметров осадков", – заключил синоптик.
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