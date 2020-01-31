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В госдепе приветствовали ратификацию Грецией соглашения о новых базах
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РИА Новости

В госдепе приветствовали ратификацию Грецией соглашения о новых базах

06:39 31.01.2020
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и американский посол в Афинах Джеффри Пайетт приветствовали ратификацию парламентом Греции соглашения с США по оборонному сотрудничеству, которое предусматривает предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты Греции.
Соглашение было подписано во время визита Помпео в Афины 5 октября 2019 года.
"Я приветствую ратификацию парламентом Греции нашего обновленного Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), стратегический пробный камень в наших оборонных отношениях. Греция ключевой союзник НАТО, и мы будем продолжать укреплять наше прочное партнерство и содействовать стабильности в регионе", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.
Посол США в Афинах Пайетт заявил, что партнерство США и Греции углубляется беспрецедентными темпами.
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"Большой день для оборонного сотрудничества США и Греции! С ратификацией Греции обновленного MDCA наше партнерство углубляется беспрецедентными темпами, и мы рассчитываем на совместную работу, чтобы в полной мере воспользоваться этим важным обновлением наших оборонных отношений", - написал Пайетт в Twitter.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот, который Пайетт активно поддержал.
Обновленное Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До сих пор у США была лишь одна база – Суда на Крите.
Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019
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Майк ПомпеоДжеффри ПайеттПарламент ГрецииГрецияАфиныСШАВ мире
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