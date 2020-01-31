ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

"За 30 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров и БМП-2 по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Голубовское.