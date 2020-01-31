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2020-01-31T05:30+0300
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ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

05:30 31.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в четверг со стороны ВС Украины поселка Голубовское, в результате которого два мирных жителя были ранены.
"За 30 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров и БМП-2 по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Голубовское.
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