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В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин
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РИА Новости

В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин

05:09 31.01.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Гражданин США, который накануне вместе с другими американцами прилетел из китайского города Ухань, хотел покинуть военную базу в Калифорнии, где находился на карантине, но ему запретили это сделать.
Ранее США эвакуировали из Уханя около 200 сотрудников консульства США, членов их семей и других американских граждан в связи с эпидемией коронавируса. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что военные не находятся в непосредственном контакте с эвакуированными, которые не имеют доступа к каким-либо другим местам на базе, помимо предоставленного им жилья.
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Согласно заявлению медицинских властей округа Риверсайд, в отношении данного гражданина был выпущен персональный запрет покидать базу March Air Reserve Base (MARB) на все время инкубационного периода (эксперты оценивают его в 14 дней).
"Это решение было принято в связи с неизвестным риском для общественности, если кто-то покинет базу раньше времени, не пройдя полное медицинское обследование. Этот человек останется в MARB до тех пор, пока не будет подтверждено, что он здоров. Все остальные пассажиры рейса также остаются в MARB и продолжают проходить обследование", - говорится в сообщении.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Число жертв коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки заболеваний, выросло до 204, сообщает газета Global Times.
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