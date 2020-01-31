В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин

"Это решение было принято в связи с неизвестным риском для общественности, если кто-то покинет базу раньше времени, не пройдя полное медицинское обследование. Этот человек останется в MARB до тех пор, пока не будет подтверждено, что он здоров. Все остальные пассажиры рейса также остаются в MARB и продолжают проходить обследование", - говорится в сообщении.