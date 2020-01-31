Минэкономразвития поддержало идею новогодних ярмарок по всей России

"Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России, Минпромторгом России, МИД России и Ростуризмом рассмотрело Ваше обращение об утверждении Единого новогоднего ярмарочного дня 31 декабря в целях проведения централизованных новогодних ярмарок во всех федеральных округах Российской Федерации и сообщает, что концептуально поддерживает инициативу", - говорится в ответе ведомства за подписью замминистра Сергея Галкина.

"Кроме того, учитывая международный опыт, возможно рассмотреть Вашу инициативу по организации ярмарочной торговли не только 31 декабря, а в течение всего декабря и периода новогодних праздников", - говорится в документе.

"Да и регионам нужно конкурировать между собой, а такая открытая торговля - это же настоящая выставка местных достижений. Считаю, что и для жителей нужны красочные и полезные форматы народных гуляний. Красноярский край одним из первых приступит к реализации этого проекта. Надеемся, что праздничные ярмарки станут еще одной любимой новогодней традицией для всей Сибири", - сказал Зубарев РИА Новости.