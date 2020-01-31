Минэкономразвития поддержало идею новогодних ярмарок по всей России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство экономического развития поддержало идею проведения по всей России централизованных новогодних ярмарок, следует из ответа ведомства депутату Госдумы Виктору Зубареву.
Ранее Зубарев направил в Минэкономразвития письмо с предложением проводить новогодние ярмарки в каждом населенном пункте России с разбивкой ключевых зон по федеральным округам. Одним из смыслов этой всероссийской программы "Ярмарочное кольцо России" депутат предлагает считать национальную альтернативу "черным пятницам".
"Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России, Минпромторгом России, МИД России и Ростуризмом рассмотрело Ваше обращение об утверждении Единого новогоднего ярмарочного дня 31 декабря в целях проведения централизованных новогодних ярмарок во всех федеральных округах Российской Федерации и сообщает, что концептуально поддерживает инициативу", - говорится в ответе ведомства за подписью замминистра Сергея Галкина.
По оценке министерства, "идея заслуживает внимания и возможной реализации".
"Кроме того, учитывая международный опыт, возможно рассмотреть Вашу инициативу по организации ярмарочной торговли не только 31 декабря, а в течение всего декабря и периода новогодних праздников", - говорится в документе.
По мнению Зубарева, такие ярмарки станут подспорьем для местных производителей и помогут развитию зимнего туризма.
"Да и регионам нужно конкурировать между собой, а такая открытая торговля - это же настоящая выставка местных достижений. Считаю, что и для жителей нужны красочные и полезные форматы народных гуляний. Красноярский край одним из первых приступит к реализации этого проекта. Надеемся, что праздничные ярмарки станут еще одной любимой новогодней традицией для всей Сибири", - сказал Зубарев РИА Новости.
22 ноября 2019, 08:00ТуризмНовогоднее настроение: самые дешевые и яркие рождественские ярмарки Европы