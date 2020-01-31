В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом

БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Пятый случай заражения новым Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в немецком регионе Бавария , речь идет о коллеге всех остальных четырех инфицированных, сообщило баварское министерство здравоохранения.

"Баварское министерство здравоохранения в четверг вечером вновь было проинформировано об актуальной ситуации с новым коронавирусом. Представитель министерства сообщил в Мюнхене, что по данным Земельного ведомства по здравоохранению и продуктовой безопасности в Баварии подтвердился еще один случай коронавируса", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как и во всех предыдущих случаях, речь идет о сотруднике фирмы в округе Штарнберг. Проживает инфицированный в округе Траунштайн. В отношении предыдущих четырех случаев известно, что речь идет о трех мужчинах и женщине. Детали о пятом случае заражения и актуальной ситуации с распространением вируса в Баварии будет сообщено в пятницу.

Также в министерстве отметили, что к настоящему моменту продолжающееся обследование других сотрудников фирмы, контактировавших с инфицированными, не показало позитивных результатов. Всего на обследование направили 110 человек.

Тем не менее всем лицам, контактировавшим с заболевшими, предписано оставаться дома и сообщать медикам о своем самочувствии. Дальнейшие результаты обследований будут представлены в пятницу утром. Медучреждения также продолжают поиск лиц, с которыми инфицированные могли контактировать вне работы.

"Баварское министерство здравоохранения информировало работающих в Баварии врачей, как действовать в случае подозрения у пациента нового коронавируса. Соответствующие инструкции были направлены в среду Ассоциации врачей больничных касс и Баварской Земельной врачебной палате", - цитируется в пресс-релизе министр Малани Хумль.

Она также добавила, что министерство попросило больницы Баварии быть готовыми к приему пациентов с подтвержденным заболеванием или "с обоснованным подозрением" на инфекцию. Также министерство провело оценку доступных ресурсов в больницах для приема таких людей в Мюнхене и его пригородах.

В понедельник и вторник в немецкой Баварии зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом. Все инфицированные работают в одной компании, сотрудник которой 21 января участвовал в семинаре с жительницей Китая, которая по возвращении на родину заболела коронавирусом. Все инфицированные находятся в клинике в Мюнхене, медики в среду продолжат обследовать других коллег инфицированных, чтобы определить, не заразились ли и они от них.

По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а около 100 - в других странах. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.