Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T02:17+0300
https://ria.ru/20200131/1564086031.html
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156378/09/1563780955_0:0:691:389_1036x0_80_0_0_4196d0751f690d7155a67956ddbe9677.jpg
РИА Новости

В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом

01:39 31.01.2020 (обновлено: 02:17 31.01.2020)
392
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в немецком регионе Бавария, речь идет о коллеге всех остальных четырех инфицированных, сообщило баварское министерство здравоохранения.
"Баварское министерство здравоохранения в четверг вечером вновь было проинформировано об актуальной ситуации с новым коронавирусом. Представитель министерства сообщил в Мюнхене, что по данным Земельного ведомства по здравоохранению и продуктовой безопасности в Баварии подтвердился еще один случай коронавируса", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как и во всех предыдущих случаях, речь идет о сотруднике фирмы в округе Штарнберг. Проживает инфицированный в округе Траунштайн. В отношении предыдущих четырех случаев известно, что речь идет о трех мужчинах и женщине. Детали о пятом случае заражения и актуальной ситуации с распространением вируса в Баварии будет сообщено в пятницу.
Также в министерстве отметили, что к настоящему моменту продолжающееся обследование других сотрудников фирмы, контактировавших с инфицированными, не показало позитивных результатов. Всего на обследование направили 110 человек.
Президент США Дональд Трамп
01:27
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
Тем не менее всем лицам, контактировавшим с заболевшими, предписано оставаться дома и сообщать медикам о своем самочувствии. Дальнейшие результаты обследований будут представлены в пятницу утром. Медучреждения также продолжают поиск лиц, с которыми инфицированные могли контактировать вне работы.
"Баварское министерство здравоохранения информировало работающих в Баварии врачей, как действовать в случае подозрения у пациента нового коронавируса. Соответствующие инструкции были направлены в среду Ассоциации врачей больничных касс и Баварской Земельной врачебной палате", - цитируется в пресс-релизе министр Малани Хумль.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
02:12
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Она также добавила, что министерство попросило больницы Баварии быть готовыми к приему пациентов с подтвержденным заболеванием или "с обоснованным подозрением" на инфекцию. Также министерство провело оценку доступных ресурсов в больницах для приема таких людей в Мюнхене и его пригородах.
В понедельник и вторник в немецкой Баварии зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом. Все инфицированные работают в одной компании, сотрудник которой 21 января участвовал в семинаре с жительницей Китая, которая по возвращении на родину заболела коронавирусом. Все инфицированные находятся в клинике в Мюнхене, медики в среду продолжат обследовать других коллег инфицированных, чтобы определить, не заразились ли и они от них.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
02:05
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а около 100 - в других странах. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
00:47
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
000202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаГерманияБаварияМюнхенВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Машина скорой помощи
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
В Центральном госпитале города Ухань
В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Самолеты Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
Медицинский работник в лаборатории больницы
Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Лента новостейМолния