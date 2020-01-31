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В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
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РИА Новости

В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции

01:23 31.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
РИМ, 31 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Двое китайских туристов, у которых подтверждено наличие коронавируса, находятся в изоляции в Национальном институте инфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
В четверг вечером премьер страны Джузеппе Конте подтвердил два случая заболевания коронавирусом у туристов из Китая.
"В эти часы мы проведём все проверки для того, чтобы установить маршрут этих людей в нашей стране. Есть все условия для того, чтобы признать, что ситуация под контролем: эти двое находятся в институте Spallanzani", - заявил Сперанца на специальной пресс-конференции с Конте.
По словам министра, два подтверждённых случая заболевания не должны стать поводом для паникерства, которое было бы "неуместным".
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