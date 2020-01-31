В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции

"В эти часы мы проведём все проверки для того, чтобы установить маршрут этих людей в нашей стране. Есть все условия для того, чтобы признать, что ситуация под контролем: эти двое находятся в институте Spallanzani", - заявил Сперанца на специальной пресс-конференции с Конте.