В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции

РИМ, 31 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Двое китайских туристов, у которых подтверждено наличие коронавируса, находятся в изоляции в Национальном институте инфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
В четверг вечером премьер страны Джузеппе Конте подтвердил два случая заболевания коронавирусом у туристов из Китая.
"В эти часы мы проведём все проверки для того, чтобы установить маршрут этих людей в нашей стране. Есть все условия для того, чтобы признать, что ситуация под контролем: эти двое находятся в институте Spallanzani", - заявил Сперанца на специальной пресс-конференции с Конте.
По словам министра, два подтверждённых случая заболевания не должны стать поводом для паникерства, которое было бы "неуместным".