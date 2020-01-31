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Религия и мировоззрение
2020-01-31T08:07+0300
https://ria.ru/20200131/1564077310.html
"Даешь восточного папу!" Битва ЦРУ за влияние над христианами
https://cdn23.img.ria.ru/images/153208/21/1532082187_0:164:650:530_1036x0_80_0_0_55facabe6c16cf85c45d245277c90628.jpg
РИА Новости

"Даешь восточного папу!" Битва ЦРУ за влияние над христианами

08:00 31.01.2020 (обновлено: 08:07 31.01.2020)
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© Фото : Harry S. Truman Library & MuseumБудущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
© Фото : Harry S. Truman Library & Museum
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В православной среде разгорелась борьба за умы. Константинопольский патриарх Варфоломей пытается переманить на свою сторону глав поместных церквей, чтобы те признали раскольническую "Православную церковь Украины". А сам "стамбульский предстоятель" претендует на первенство во всем мировом православии, причем при поддержке спецслужб. О том, как ЦРУ сделало из него "восточного папу", — в материале РИА Новости.

Свой человек в Стамбуле

Стоит отъехать буквально пару километров от Женевы — второго по величине города Швейцарии, — как оживленные тротуары сменяются узкими безлюдными тропинками вдоль автомагистрали, а вместо современных стеклянных многоэтажек появляются небольшие домики с покатой крышей. Деревушка Шамбези считается одним из наиболее элитных мест в округе. Здесь проживают в основном дипломаты — не только светские, но и церковные.
Об их присутствии свидетельствует лишь табличка на французском при въезде в деревню: "Греческая православная церковь святого Павла". Но просто так храм не найти: он запрятан среди домиков и больших деревьев. Сетка-рабица с предупреждением "Частная собственность, находится под охраной" и камеры наблюдения. А за забором — причудливой формы бетонное здание. В нем нет окон, только несколько проемов наподобие бойниц. Лишь две двери — да и те заперты. А увенчивает сооружение крест, больше похожий на антенну. Такое ощущение, будто это бункер, а не церковь.
Собственно, ее и строили как раз на случай эвакуации. Одним лишь храмом здесь не ограничивается — это целый комплекс, который официально называется Православный центр Константинопольского патриархата в Шамбези. Его возвели в 1966 году на случай возможного бегства из Стамбула одного из предшественников Варфоломея на константинопольском престоле — патриарха Афинагора.
Патриарх опасался неспроста. Дело в том, что административный центр Вселенского (как еще именует себя Константинопольская церковь) патриархата в Турции, вопреки громкому названию, представляет собой несколько скромных зданий, которые ютятся в стамбульском районе Фанар. И ни для кого не секрет, что устойчивость патриаршего трона во многом зависит от турецких властей. Так было, например, с предшественником Афинагора патриархом Максимом V, против которого развернулась настоящая информационная битва. А все потому, что в 1948 году, когда холодная война набирала обороты, он отправил делегацию на Всеправославное совещание в Москву. В Турции, которая тогда стремилась в НАТО, его за это обвинили в шпионаже.
В итоге неугодного властям патриарха сместили якобы из-за проблем со здоровьем. Причем без шпионов не обошлось: весь процесс курировало ЦРУ.
"Проводимые действия для замены престарелого Максима на посту Вселенского патриарха Греческой православной церкви наконец привели к успеху. Больше года входившие в Священный синод митрополиты пытались удалить его из патриархата, представляющего православных греков по всему миру… Теперь же патриарх ждет решения о месте его последующего пребывания", — говорилось в секретном докладе ЦРУ от 11 августа 1948 года (документ был рассекречен лишь несколько лет назад).
© CIAДокладная записка ЦРУ (август 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ
Докладная записка ЦРУ (август 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ
© CIA
Докладная записка ЦРУ (август 1948 года) из рассекреченных материалов ЦРУ
Вакантное место не без причин занял именно Афинагор. Почти 20 лет он возглавлял Американскую архиепископию Константинопольской церкви, где обзавелся поддержкой самых влиятельных членов греческой диаспоры. И один из них, глава кинокомпании 20th Century Fox Спирос Скурас, познакомил будущего патриарха с президентом Гарри Трумэном. Киномагнат стал своим в Белом доме в годы войны благодаря помощи партизанскому движению в оккупированной фашистами Греции.
"Начиная с 1946 года американцами при содействии греческого правительства разными путями ведется подготовка к тому, чтобы на Вселенский патриарший престол в Константинополе поставить своего человека, враждебного Советскому Союзу, тогда как Максим высказывался в свое время за сближение с Русской церковью. На его место намечается архиепископ Нью-Йоркский Афинагор, грек по национальности, американский подданный", — описывал ситуацию председатель Совета по делам Русской православной церкви Георгий Карпов в докладной записке Совету министров СССР.

...и в Ватикане

В январе 1949-го патриарх Афинагор в первой же проповеди в новом сане отблагодарил своих кураторов. Он призвал верующих объединиться для "борьбы с коммунистической угрозой". Причем речь шла не только о православных, но и представителях других христианских конфессий.
Тогда христианский мир еще не осознал, что невольно стал участником идеологической битвы двух сверхдержав. Лишь спустя десять лет разговоры о политике в храмах стали звучать чуть ли не чаще молитв, когда главой католиков — крупнейшей деноминации — стал папа Иоанн XXIII.
Годы его правления совпали с обострением холодной войны, во многом из-за Кубы. Пришедшее к власти на острове правительство Фиделя Кастро рьяно осуждали католические епископы, называя лидера кубинской революции антихристом. В итоге наиболее влиятельные кардиналы призвали папу отлучить его от Церкви. Но тот отказался это делать, ошарашив не только паству, но и лидеров западных государств. Более того, папа, вопреки ожиданиям, призывал сверхдержавы к миру. В дни Карибского кризиса 1962 года, когда планета стояла на пороге ядерной войны, Иоанн XXIII несколько раз звонил президенту США Джону Кеннеди, уговаривая того не начинать войну с Советами. Узнав об этом, американская пресса обвинила его в симпатиях к коммунистам, окрестив "красным папой".
В мае 1963 года он непублично заявил, что хочет установить дипломатические отношения с СССР. Третьего июня понтифик неожиданно для всех скончался. А нового "наместника Христа" конклав все никак не мог избрать…
В итоге лишь после пятого голосования кардиналов с небольшим перевесом победил монсеньор Джовани Монтини, взявший имя Павел VI. Он был достаточно известной персоной, причем не только в Италии.
© AP PhotoПапа римский Павел VI
Папа Римский Павел VI
© AP Photo
Папа римский Павел VI
По данным американского историка Уильяма Блума, который в 60-е годы работал в Госдепартаменте США, будущий понтифик активно сотрудничал с западными спецслужбами.
"Он был еще одним бенефициаром щедрых даров ЦРУ. <...> Добрый кардинал покровительствовал сиротам в Италии в 1950-1960-х годах и, как говорит помощник директора ЦРУ Виктор Марчетти, "идея была в том, что если поддерживать такие учреждения должным образом, то подростки не попадут в руки коммунистов", — пишет Блум в своей книге.
То есть на место "просоветского" Иоанна XXIII американские спецслужбы добились избрания своего человека. И весь свой понтификат Павел VI открыто выступал против коммунизма.
Именно это, скорее всего, и послужило одной из причин того, что идея патриарха Афинагора "объединиться для борьбы с коммунистической угрозой" так быстро нашла отклик в Ватикане. В январе 1964 года главы Константинопольской православной и Римско-католической церквей встретились впервые за 500 лет. А ведь еще за два года до переговоров Фанар отменил визит своей делегации в Рим на созванный "красным папой" Иоанном XXIII Второй Ватиканский собор.

"Новый папа" или "первый среди равных"?

Именно тогда Константинопольский патриарх стал политиком международного уровня. А среди верующих уже тогда возникли опасения по поводу появления "восточного папы", который возьмет и дерзко припишет себе трехсотмиллионную православную паству.
Почему опасения? Дело в том, что, согласно православному вероучению, Церковь мистически управляется Самим Богом — и никто из людей не может претендовать на статус самого главного в ней. Это одно из основных расхождений православия с католичеством, где папа римский официально признан "наместником Христа на Земле", причем "непогрешимым".
Именно этот вопрос стал два года назад камнем преткновения для поместных церквей, когда начались церковные события на Украине. Экс-президент Петр Порошенко, решив создать свою церковь для победы на выборах, попросил Константинопольского патриарха Варфоломея легализовать украинских раскольников и даровать автокефалию новой структуре. Тот откликнулся на мольбы, мотивировав свое решение тем, что якобы "является первым среди православных предстоятелей", а значит, может вмешиваться в споры и расколы внутри любой поместной церкви — в том числе и Русской.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
Московский же патриархат настаивает на том, что в соответствии с православными канонами Константинопольский предстоятель — лишь "первый среди равных", поэтому не имеет право принимать решения на чужой канонической территории. Следовательно, в украинскую проблему он вмешался не просто так.
"Действия патриарха Варфоломея уже рассекают на части тело православной церкви. Причем он делает это сознательно. Патриарх Варфоломей был предупрежден о том, что будут такие последствия, но он продолжает свою линию, выполняя политический заказ, который поступил к нему из Соединенных Штатов Америки. Руководство этой страны не скрывает того, что они являются главными заказчиками. Заказ был оплачен денежными купюрами, что также достаточно хорошо известно", — говорил в интервью франкоязычному порталу Orthodoxie.com глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, цель этого заказа — "разрушение единства православной церкви", и "прежде всего патриарх Варфоломей хочет разрушить Русскую православную церковь, максимально ослабить ее". Видимо, начатая его предшественниками при поддержке спецслужб идеологическая кампания так и не закончилась вместе с холодной войной.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
31 июля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"С Украиной не вышло из-за этого": скелеты в шкафу патриарха Варфоломея
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоНАТОГарри ТрумэнФидель КастроСтамбулВатиканСШАВ мире
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