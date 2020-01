Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого

"Уходите. До свидания"

В то же время в Британии консервативная партия празднует свой триумф на декабрьских выборах и победу лозунга Бориса Джонсона "Свершим Brexit!" ("Get Brexit done"). На сайте партии можно заказать памятные сувениры, но уже со слоганом "Свершили Brexit!" ("Got Brexit done"). Кухонное полотенце с изображением уверенно шагающего Джонсона внутри венка с британским флагом обойдется в 12 фунтов, такой же магнит — в шесть. Лимитированные кружки с девизом премьера — 15 фунтов, значок — пять. Одна проблема — доставка памятных подарков к самому событию не поспеет.