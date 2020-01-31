Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Борис Джонсон все-таки выполнил свое громкое обещание "вывести страну из ЕС или умереть". Британия покидает Европейский союз, не дотянув трех лет до 50-летнего юбилея пребывания в организации (с учетом членства в ЕЭС). Теперь миллиарды фунтов уйдут на отступные Брюсселю, а политикам по обе стороны Ла-Манша предстоят напряженные переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества.

"Уходите. До свидания"

После почти года отсрочек, дебатов, голосований, скандалов, смены премьер-министра и досрочных выборов Британия наконец определилась. То, что некоторым уже казалось неосуществимым, произойдет в 23:00 по лондонскому времени в пятницу, 31 января.

"Это новая глава для независимой, суверенной Великобритании, впереди — десятилетие обновления и новых возможностей", — заявил глава МИД страны Доминик Рааб. "Снижаем ли мы торговые барьеры между странами, работаем ли по вопросам изменения климата или улучшаем жизнь людей во всем мире, наше видение по-настоящему вписанной в глобальный мир Британии станет основой для добрых дел", — высокопарно отметил Рааб перед началом последнего для британских депутатов заседания в Европарламенте, на котором выносили заключительное решение по процедуре Brexit. За выход Британии из Евросоюза в итоге проголосовал 621 парламентарий, против — 49.

© REUTERS / Pool / Yves Herman Члены Европарламента после голосования за выход Британии из Евросоюза во время пленарного заседания в Брюсселе © REUTERS / Pool / Yves Herman Члены Европарламента после голосования за выход Британии из Евросоюза во время пленарного заседания в Брюсселе

Прощание прошло эмоционально. Переходящие в разряд бывших коллег политики крепко жали друг другу руки и со слезами на глазах пели "Старое доброе время" ("Auld Lang Syne") — шотландскую песню, которую традиционно исполняли в Новый год, а потом и по другим праздникам. Депутаты один за другим поднимались с мест, чтобы произнести последнее слово. Торжественный момент, правда, перебивали единичные недружелюбные выкрики из зала "позорище" и "неудачники".

Нашлось место и для элементов шоу. Британский парламентарий Найджел Фарадж, снискавший известность из-за своей жестко евроскептической позиции, размахивая небольшим британским флажком, декламировал: "Нам не нужна Еврокомиссия, нам не нужен Европейский суд, нам не нужны организации Евросоюза… мы любим Европу, но мы ненавидим ЕС".

На словах о том, что Лондон будет рад сотрудничать с Евросоюзом в качестве независимого государства, микрофон ему отключили. "Сядьте на место и уберите свои флаги, вы уходите, вот и заберите их с собой, раз уходите. До свидания", — оборвала представление заместитель спикера Мейрид Макгиннес.

© REUTERS / Francois Lenoir Найджел Фарадж во время пленарного заседания в Европейском парламенте в Брюсселе © REUTERS / Francois Lenoir Найджел Фарадж во время пленарного заседания в Европейском парламенте в Брюсселе

В то же время в Британии консервативная партия празднует свой триумф на декабрьских выборах и победу лозунга Бориса Джонсона "Свершим Brexit!" ("Get Brexit done"). На сайте партии можно заказать памятные сувениры, но уже со слоганом "Свершили Brexit!" ("Got Brexit done"). Кухонное полотенце с изображением уверенно шагающего Джонсона внутри венка с британским флагом обойдется в 12 фунтов, такой же магнит — в шесть. Лимитированные кружки с девизом премьера — 15 фунтов, значок — пять. Одна проблема — доставка памятных подарков к самому событию не поспеет.

Финальное соглашение

Большинство положений "договора о разводе" были согласованы с ЕС еще бывшим премьером Терезой Мэй, которая покинула пост в июне из-за того, что британский парламент никак не хотел принять ее план. Пришедший ей на смену Джонсон выбросил из плана пункт, вызывавший больше всего споров: так называемый ирландский заслон — бэкстоп.

Долгое время не удавалось решить, что делать с единственной сухопутной границей между ЕС и Британией — 500-километровым рубежом, разделяющим Северную Ирландию и Республику Ирландия. Пограничной инфраструктуры там нет и не может быть согласно Белфастскому соглашению, или Соглашению Страстной пятницы. Оно 20 лет назад положило конец политическому конфликту в Северной Ирландии, и появление КПП грозило новыми вспышками насилия.

© AFP 2019 / Paul Faith Грузовой автомобиль на дороге недалеко от границы Северной Ирландии и Ирландской Республики © AFP 2019 / Paul Faith Грузовой автомобиль на дороге недалеко от границы Северной Ирландии и Ирландской Республики

Наблюдатели задавались вопросом, как можно проводить таможенный досмотр, если никаких условий для этого нет. В итоге решено было, что некоторые (какие именно — определят позднее) грузы, которые британские компании хотят вывезти в ЕС, будут досматривать до отправки в Северную Ирландию, на этом же этапе компании будут платить налог.

Остальные положения соглашения остались практически без изменений. В их числе права для граждан ЕС в Британии и британских подданных в Евросоюзе: они на весь период транзита останутся неизменными. Сумма, которую Лондон выплатит Брюсселю в качестве отступных, составит около 30 миллиардов фунтов (примерно 2,5 триллиона рублей). Эти цифры сложились из доли Британии в бюджете ЕС до 2020 года и других оставшихся финансовых обязательств перед организацией.

Нескорый конец

Однако Brexit — еще не конец процедуры. В течение 11 месяцев — до 31 декабря 2020 года — будет идти так называемый транзитный, или имплементационный, период. Детальное обсуждение будущих контуров сотрудничества начнется, по некоторым данным, в начале марта. Главная цель — разработать механизм, по которому Британия сохранит выгоды от общего с ЕС рынка и таможенного союза, но не будет больше представлена в различных органах Евросоюза и лишится права влиять на принятие политических решений. Во время транзита Лондон продолжит следовать общеевропейским законам, но предлагать новые инициативы не сможет.

В теории, если условиться о новых правилах не успеют, транзит можно продлить на два года, но Борис Джонсон уже выступил категорически против затягивания процесса, поскольку его однопартийцы не одобрили бы такого развития событий.

Ключевой темой обсуждения станет торговое сотрудничество. В период транзита торговые отношения сторон не изменятся. По его окончании Британия покинет Таможенный союз ЕС и выйдет из соглашения о свободной торговле, по которому британские товары могут свободно передвигаться по Европе без проверок и тарифов. Сторонам предстоит заключить новую договоренность — в идеале там не будет места квотам и тарифам.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas Рабочие разгружают ящики с овощами и фруктами на складе в Лондоне © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas Рабочие разгружают ящики с овощами и фруктами на складе в Лондоне

За это время также предстоит определиться, как британско-европейское сотрудничество будет выглядеть в других сферах: правосудии, безопасности и обмене данными, авиационных стандартах, доступе к водам для ловли рыбы, поставках электричества и газа, лицензирования медицинских препаратов.

Процедуру предполагают завершить к концу ноября 2020 года. К этому моменту договор должен быть обсужден, проверен, переведен и представлен Европарламенту.

Тридцать первое декабря 2020 года станет точкой невозврата, к этому моменту соглашение о свободной торговле должно быть ратифицировано. Если этого не произойдет, Британия будет торговать с ЕС по правилам Всемирной торговой организации. Такой вариант некоторые наблюдатели приравнивают к выходу без соглашения, которого так старались избежать.