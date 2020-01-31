Поседевший Сталлоне удивил поклонников

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме мотивирующее видео, на котором появился перед пользователями полностью седым.
"Иногда я просыпаюсь утром и чувствую, что ничего не делаю. Только расслабляюсь. Затем злюсь на себя и начинаю действовать", - написал Сталлоне.
На видео он цитирует любимую фразу из фильма "Рокки": "Продолжай бороться!"
Но пользователи больше внимания обратили на внешний вид актера — все-таки до этого 73-летний Сталлоне всегда закрашивал седину. Новый образ многие приняли положительно.
"С таким цветом вы стали еще более привлекательным," - прокомментировала @menazarrella.
"Отлично выглядите," - написал @john_rivoli.
"Ты прям как Рокки из четвертой части. Разница только в том, что цвет волос другой," - подчеркнул @rockyg83.
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