Поседевший Сталлоне удивил поклонников

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме мотивирующее видео, на котором появился перед пользователями полностью седым.

"Иногда я просыпаюсь утром и чувствую, что ничего не делаю. Только расслабляюсь. Затем злюсь на себя и начинаю действовать", - написал Сталлоне.

На видео он цитирует любимую фразу из фильма "Рокки": "Продолжай бороться!"

Но пользователи больше внимания обратили на внешний вид актера — все-таки до этого 73-летний Сталлоне всегда закрашивал седину. Новый образ многие приняли положительно.

"С таким цветом вы стали еще более привлекательным," - прокомментировала @menazarrella.

"Отлично выглядите," - написал @john_rivoli.