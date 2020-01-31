Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-31T01:36+0300
https://ria.ru/20200131/1564047623.html
Поседевший Сталлоне удивил поклонников
https://cdn24.img.ria.ru/images/156321/73/1563217380_0:0:2901:1633_1036x0_80_0_0_4baf4bb7912ef7112b0a74d397e5be44.jpg
РИА Новости

Поседевший Сталлоне удивил поклонников

01:36 31.01.2020
720
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме мотивирующее видео, на котором появился перед пользователями полностью седым.
"Иногда я просыпаюсь утром и чувствую, что ничего не делаю. Только расслабляюсь. Затем злюсь на себя и начинаю действовать", - написал Сталлоне.
На видео он цитирует любимую фразу из фильма "Рокки": "Продолжай бороться!"
Но пользователи больше внимания обратили на внешний вид актера — все-таки до этого 73-летний Сталлоне всегда закрашивал седину. Новый образ многие приняли положительно.
"С таким цветом вы стали еще более привлекательным," - прокомментировала @menazarrella.
"Отлично выглядите," - написал @john_rivoli.
"Ты прям как Рокки из четвертой части. Разница только в том, что цвет волос другой," - подчеркнул @rockyg83.
Сильвестр Сталлоне / Принцесса Диана / Ричард Гир
6 октября 2019, 02:48Культура
Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне чуть не подрались из-за принцессы Дианы
1622001
КультураКино и сериалыНовости культурыСильвестр Сталлоне
Рекомендуем
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Афины
В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния