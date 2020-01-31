Космические новости в фотографиях, январь 2020 года

Спутник НАСА обнаружил похожую на Землю планету, которая может быть пригодна для жизни. Космическая находка, названная TOI 700 d, вращается вокруг красного карлика и получает от него энергию.
На фото — планета TOI-700 d в представлении художника.
Спутник НАСА обнаружил похожую на Землю планету, которая может быть пригодна для жизни. Космическая находка, названная TOI 700 d, вращается вокруг красного карлика и получает от него энергию.
На фото — планета TOI-700 d в представлении художника.
Экипаж корабля "Союз МС-13" готовится к возвращению на Землю, которое запланировано на 6 февраля. Космонавты провели тренировку по спуску на корабле, протестировали систему управления движением и проверили герметичность скафандров.
Экипаж корабля "Союз МС-13" готовится к возвращению на Землю, которое запланировано на 6 февраля. Космонавты провели тренировку по спуску на корабле, протестировали систему управления движением и проверили герметичность скафандров.
НАСА опубликовало новое подробное инфракрасное изображение центральной части Млечного Пути. На снимке видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и прежде недоступные для наблюдения детали звездного скопления.
НАСА опубликовало новое подробное инфракрасное изображение центральной части Млечного Пути. На снимке видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и прежде недоступные для наблюдения детали звездного скопления.
Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 4455, расположенную в созвездии Волосы Вероники и удаленную от нас на 45 миллионов световых лет.
Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 4455, расположенную в созвездии Волосы Вероники и удаленную от нас на 45 миллионов световых лет.
Ученые получили изображение спиральной галактики NGC 4258 в созвездии Гончих Псов, похожей на космический фейерверк. Ее особенность — два "лишних" ярких рукава, которые пересекают NGC 4258.
Ученые получили изображение спиральной галактики NGC 4258 в созвездии Гончих Псов, похожей на космический фейерверк. Ее особенность — два "лишних" ярких рукава, которые пересекают NGC 4258.
Составное изображение туманности Лебедя, сделанное обсерваторией SOFIA, позволило ученым увидеть протозвезды в плотных газовых "коконах".
Составное изображение туманности Лебедя, сделанное обсерваторией SOFIA, позволило ученым увидеть протозвезды в плотных газовых "коконах".
Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.
Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.
Галактика NGC 1803 в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.
Галактика NGC 1803 в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.
Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня — одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.
Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня — одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.
Ученые воссоздали взрыв сверхновой звезды, которая сейчас известна нам Крабовидная туманность в созвездии Тельца.
Ученые воссоздали взрыв сверхновой звезды, которая сейчас известна нам Крабовидная туманность в созвездии Тельца.
Космический аппарат "Юнона" пролетел над северным полушарием Юпитера и сделал удивительный снимок.
Космический аппарат "Юнона" пролетел над северным полушарием Юпитера и сделал удивительный снимок.
Благодаря снимкам, полученным с марсохода, ученые обнаружили, что Красную планету покрывают песчаные дюны.
Благодаря снимкам, полученным с марсохода, ученые обнаружили, что Красную планету покрывают песчаные дюны.
Астрономы получили снимок редкого явления — столкновения четырех скоплений галактик в системе Abell 1758, которая находится примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.
Астрономы получили снимок редкого явления — столкновения четырех скоплений галактик в системе Abell 1758, которая находится примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.
"Хаббл" получил впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 1022 в созвездии Кита.
"Хаббл" получил впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 1022 в созвездии Кита.