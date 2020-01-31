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Космические новости в фотографиях, январь 2020 года
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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, январь 2020 года

11:00 31.01.2020
8993
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия января.
© NASA / Goddard Space Flight Center

Спутник НАСА обнаружил похожую на Землю планету, которая может быть пригодна для жизни. Космическая находка, названная TOI 700 d, вращается вокруг красного карлика и получает от него энергию.

На фото — планета TOI-700 d в представлении художника.

Планета TOI-700 d в представлении художника
1 из 15

Спутник НАСА обнаружил похожую на Землю планету, которая может быть пригодна для жизни. Космическая находка, названная TOI 700 d, вращается вокруг красного карлика и получает от него энергию.

На фото — планета TOI-700 d в представлении художника.

© NASA / Goddard Space Flight Center
© Фото : Роскосмос

Экипаж корабля "Союз МС-13" готовится к возвращению на Землю, которое запланировано на 6 февраля. Космонавты провели тренировку по спуску на корабле, протестировали систему управления движением и проверили герметичность скафандров.

Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
2 из 15

Экипаж корабля "Союз МС-13" готовится к возвращению на Землю, которое запланировано на 6 февраля. Космонавты провели тренировку по спуску на корабле, протестировали систему управления движением и проверили герметичность скафандров.

© Фото : Роскосмос
CC BY 4.0 / NSO /

Астрономы при помощи телескопа DKIST получили самый детальный на сегодняшний день снимок поверхности Солнца.

Снимок солнечной поверхности, сделанный при помощи солнечного телескопа Inouye
3 из 15

Астрономы при помощи телескопа DKIST получили самый детальный на сегодняшний день снимок поверхности Солнца.

CC BY 4.0 / NSO /
© NASA / SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel

НАСА опубликовало новое подробное инфракрасное изображение центральной части Млечного Пути. На снимке видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и прежде недоступные для наблюдения детали звездного скопления.

Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
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НАСА опубликовало новое подробное инфракрасное изображение центральной части Млечного Пути. На снимке видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и прежде недоступные для наблюдения детали звездного скопления.

© NASA / SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel
© ESA/Hubble & NASA, I. Karachentsev et al.

Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 4455, расположенную в созвездии Волосы Вероники и удаленную от нас на 45 миллионов световых лет.

Спиральная галактика NGC 4455, расположенная в северном созвездии Волосы Вероники
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Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 4455, расположенную в созвездии Волосы Вероники и удаленную от нас на 45 миллионов световых лет.

© ESA/Hubble & NASA, I. Karachentsev et al.
© Фото : X-ray: NASA/CXC/Caltech/P.Ogle et al; Optical: NASA/STScI; IR: NASA/JPL-Caltech; Radio: NSF/NRAO/VLA

Ученые получили изображение спиральной галактики NGC 4258 в созвездии Гончих Псов, похожей на космический фейерверк. Ее особенность — два "лишних" ярких рукава, которые пересекают NGC 4258.

Спиральная галактика M 106 в созвездии Гончие Псы
6 из 15

Ученые получили изображение спиральной галактики NGC 4258 в созвездии Гончих Псов, похожей на космический фейерверк. Ее особенность — два "лишних" ярких рукава, которые пересекают NGC 4258.

© Фото : X-ray: NASA/CXC/Caltech/P.Ogle et al; Optical: NASA/STScI; IR: NASA/JPL-Caltech; Radio: NSF/NRAO/VLA
© NASA / SOFIA/De Buizer/Radomski/Lim; NASA/JPL-Caltech; ESA/Herschel

Составное изображение туманности Лебедя, сделанное обсерваторией SOFIA, позволило ученым увидеть протозвезды в плотных газовых "коконах".

Составное изображение туманности Лебедя, сделанное телескопом SOFIA
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Составное изображение туманности Лебедя, сделанное обсерваторией SOFIA, позволило ученым увидеть протозвезды в плотных газовых "коконах".

© NASA / SOFIA/De Buizer/Radomski/Lim; NASA/JPL-Caltech; ESA/Herschel
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.

Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
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Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.

Галактика NGC 1803 в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.

Галактика NGC 1803 в созвездии Живописец
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Галактика NGC 1803 в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.
© Фото : Роскосмос/Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня — одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.

Такла-Макан — пустыня на западе Китая, снятая российским спутником дистанционного зондирования Земли Ресурс-П
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Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня — одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.

© Фото : Роскосмос/Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"
© NASA / ESA, J. DePasquale (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)

Ученые воссоздали взрыв сверхновой звезды, которая сейчас известна нам Крабовидная туманность в созвездии Тельца.

Крабовидная туманность в созвездии Тельца
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Ученые воссоздали взрыв сверхновой звезды, которая сейчас известна нам Крабовидная туманность в созвездии Тельца.

© NASA / ESA, J. DePasquale (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)
CC BY 2.0 / Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Image processing by Kevin M. Gill /

Космический аппарат "Юнона" пролетел над северным полушарием Юпитера и сделал удивительный снимок.

Северное полушарие Юпитера, сделанный космическим аппаратом НАСА Juno
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Космический аппарат "Юнона" пролетел над северным полушарием Юпитера и сделал удивительный снимок.

CC BY 2.0 / Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Image processing by Kevin M. Gill /
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Благодаря снимкам, полученным с марсохода, ученые обнаружили, что Красную планету покрывают песчаные дюны.

Песчаные дюны на Марсе
13 из 15

Благодаря снимкам, полученным с марсохода, ученые обнаружили, что Красную планету покрывают песчаные дюны.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© Фото : X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS

Астрономы получили снимок редкого явления — столкновения четырех скоплений галактик в системе Abell 1758, которая находится примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.

Скопление галактик Abell 1758
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Астрономы получили снимок редкого явления — столкновения четырех скоплений галактик в системе Abell 1758, которая находится примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.

© Фото : X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS
© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Seth

"Хаббл" получил впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 1022 в созвездии Кита.

Галактика NGC 102, снятая телескопом Хаббл
15 из 15

"Хаббл" получил впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 1022 в созвездии Кита.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Seth
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