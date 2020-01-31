Космические новости в фотографиях, январь 2020 года

Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня — одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.