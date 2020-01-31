В "Гараже" открылись три новые выставки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Экспериментальный и неожиданный" выставочный сезон открывается в Музее современного искусства "Гараж" тремя новыми проектами, на изучение которых посетителям потребуется около десяти часов, рассказал на пресс-конференции в среду директор музея Антон Белов.

"Этот экспериментальный, неожиданный выставочный сезон очень важен для нас. У нас есть некоторое опасение, что для того, чтобы познать все то, что заложили кураторы и художники, вам понадобится часов десять провести в музее "Гараж". Но мы надеемся на вашу смелость и то, что вы будете возвращаться, чтобы понять еще лучше наши выставочные проекты", - рассказал он.

По словам старшего куратора музея Екатерины Иноземцевой, "Гараж" открывает выставки, которые отличаются полноценными, масштабными исследованиями, проводившимися командами музея совместно с художниками на протяжении нескольких лет.

"Мы храним наши белые сны"

Например, это выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969". Название проекта – это фраза из стихотворения Андрея Белого, а рассказывает он о закрытых мистических сообществах первой половины XX века на примере более 150 экспонатов.

© Анна Нехаева Выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" © Анна Нехаева Выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"

Белый был последователем Рудольфа Штайнера, создателя антропософии, повлиявшей на культуру дореволюционной России. Поэтому в экспозиции — графические работы поэта и Штайнера, а еще артефакты и архивные свидетельства. В том числе убранство и эмблемы масонских лож, фото со спиритических сеансов, а также рисунки, в деталях изучающие танец как практику, помогающею войти в транс.

"95% того, что мы показываем на выставках, в частности, на проекте "Мы храним наши белые сны", в Москве не видел никто и никогда. Более того, до момента появления на нашей выставке, это не считалось фактами истории искусства, это были некоторые документы, артефакты, которые хранились в суперзакрытых источниках. Мы брали больше из Российской государственной библиотеки, чем из музеев. Это абсолютно уникальный материал! Другой вопрос в том, что это довольно благодарное дело — приходить на выставку, за которой стоит большое исследование, которая была собрана буквально скальпелем, весьма тщательным образом и которая не освещена великим знаменем русского радикального авангарда", - поделилась в разговоре с РИА Новости Иноземцева.

© Анна Нехаева Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" 1 из 2 Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" © Анна Нехаева © Анна Нехаева Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" 2 из 2 Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" © Анна Нехаева 1 из 2 Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" © Анна Нехаева 2 из 2 Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже" © Анна Нехаева

"Прохожий"

Кроме того, в музее можно будет увидеть совместный проект дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи, которые занимаются созданием одежды, выставками и публикациями на тему культурно-исторических исследований и этичных практик производства. Для "Гаража" они создали выставку "Прохожий", подчеркивающую важность фигуры потребителя модной индустрии, в роли которого выступает не только покупатель, но и наблюдатель, заглядывающий в витрины и созерцающий модные новинки в журналах, книгах и интернете.

© Анна Нехаева Куратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж" 1 из 2 Куратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж" © Анна Нехаева © Анна Нехаева На выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж" 2 из 2 На выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж" © Анна Нехаева 1 из 2 Куратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж" © Анна Нехаева 2 из 2 На выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж" © Анна Нехаева

"Это фантастически красивые вещи. Выставка Atelier E.B "Прохожий", мне кажется, для самого широкого круга лиц. Она вообще приближает музейный дисплей, музейную экспозицию к тому, что мы с вами проживаем буквально каждый день на улице, проходя мимо модных витрин. Выставка - это большое размышление о том, насколько меняется мир музейный, насколько он приближается к тому, что вообще происходит с нами каждый день", - рассказала Иноземцева.

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