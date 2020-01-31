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Культура
2020-01-31T10:00+0300
https://ria.ru/20200131/1564025920.html
В "Гараже" открылись три новые выставки
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РИА Новости

В "Гараже" открылись три новые выставки

10:00 31.01.2020
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© Анна НехаеваВыставка Atelier E.B "Прохожий" в "Гараже"
Выставка Atelier E.B Прохожий в Гараже
© Анна Нехаева
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Экспериментальный и неожиданный" выставочный сезон открывается в Музее современного искусства "Гараж" тремя новыми проектами, на изучение которых посетителям потребуется около десяти часов, рассказал на пресс-конференции в среду директор музея Антон Белов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДиректор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов
Директор Музея современного искусства Гараж Антон Белов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов
"Этот экспериментальный, неожиданный выставочный сезон очень важен для нас. У нас есть некоторое опасение, что для того, чтобы познать все то, что заложили кураторы и художники, вам понадобится часов десять провести в музее "Гараж". Но мы надеемся на вашу смелость и то, что вы будете возвращаться, чтобы понять еще лучше наши выставочные проекты", - рассказал он.
По словам старшего куратора музея Екатерины Иноземцевой, "Гараж" открывает выставки, которые отличаются полноценными, масштабными исследованиями, проводившимися командами музея совместно с художниками на протяжении нескольких лет.

"Мы храним наши белые сны"

Например, это выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969". Название проекта – это фраза из стихотворения Андрея Белого, а рассказывает он о закрытых мистических сообществах первой половины XX века на примере более 150 экспонатов.
© Анна НехаеваВыставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Выставка Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
© Анна Нехаева
Выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Белый был последователем Рудольфа Штайнера, создателя антропософии, повлиявшей на культуру дореволюционной России. Поэтому в экспозиции — графические работы поэта и Штайнера, а еще артефакты и архивные свидетельства. В том числе убранство и эмблемы масонских лож, фото со спиритических сеансов, а также рисунки, в деталях изучающие танец как практику, помогающею войти в транс.
"95% того, что мы показываем на выставках, в частности, на проекте "Мы храним наши белые сны", в Москве не видел никто и никогда. Более того, до момента появления на нашей выставке, это не считалось фактами истории искусства, это были некоторые документы, артефакты, которые хранились в суперзакрытых источниках. Мы брали больше из Российской государственной библиотеки, чем из музеев. Это абсолютно уникальный материал! Другой вопрос в том, что это довольно благодарное дело — приходить на выставку, за которой стоит большое исследование, которая была собрана буквально скальпелем, весьма тщательным образом и которая не освещена великим знаменем русского радикального авангарда", - поделилась в разговоре с РИА Новости Иноземцева.
© Анна НехаеваГрафика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Графика на выставке Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
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Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
© Анна НехаеваПосетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Посетительница выставки Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
2 из 2
Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
1 из 2
Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
2 из 2
Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева

"Прохожий"

Кроме того, в музее можно будет увидеть совместный проект дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи, которые занимаются созданием одежды, выставками и публикациями на тему культурно-исторических исследований и этичных практик производства. Для "Гаража" они создали выставку "Прохожий", подчеркивающую важность фигуры потребителя модной индустрии, в роли которого выступает не только покупатель, но и наблюдатель, заглядывающий в витрины и созерцающий модные новинки в журналах, книгах и интернете.
© Анна НехаеваКуратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж"
Куратор выставки Atelier E.B Прохожий в экспозиции музея Гараж
1 из 2
Куратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж"
© Анна Нехаева
© Анна НехаеваНа выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж"
На выставке Atelier E.B Прохожий в музее Гараж
2 из 2
На выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж"
© Анна Нехаева
1 из 2
Куратор выставки Atelier E.B "Прохожий" в экспозиции музея "Гараж"
© Анна Нехаева
2 из 2
На выставке Atelier E.B "Прохожий" в музее "Гараж"
© Анна Нехаева
"Это фантастически красивые вещи. Выставка Atelier E.B "Прохожий", мне кажется, для самого широкого круга лиц. Она вообще приближает музейный дисплей, музейную экспозицию к тому, что мы с вами проживаем буквально каждый день на улице, проходя мимо модных витрин. Выставка - это большое размышление о том, насколько меняется мир музейный, насколько он приближается к тому, что вообще происходит с нами каждый день", - рассказала Иноземцева.

"Упражнения на конструкцию. Сгибание"

Также "Гараж" представляет скульптуру одной из самых известных представительниц поколения польского искусства, чьи методы сформировались к середине 2000-х годов, Моники Сосновской. Работа "Упражнения на конструкцию. Сгибание", переосмысляющая достижения архитектуры ХХ века, расположена в атриуме "Гаража".
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