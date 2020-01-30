В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана

Законопроект поддержали 228 депутатов, почти исключительно демократы, против были 175 - преимущественно республиканцы.
24 января, 08:00Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Законопроект "Нет войне с Ираном" предполагает запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения конгресса. Шансы на прохождение закона через сенат невелики. Белый дом уже пообещал, что президент Дональд Трамп в случае принятия закона наложит на него вето.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
Демократы в конгрессе резко критиковали Трампа за действия против Ирана, заявляя, что президент подверг страну опасной военной эскалации.
23 января, 19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани