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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-30T21:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564082744.html
В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1036x0_80_0_0_2a376979f0cdc02ac4fa3fdffbf21d77.jpg
РИА Новости

В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана

21:25 30.01.2020 (обновлено: 21:26 30.01.2020)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение возможных военных действий против Ирана, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект поддержали 228 депутатов, почти исключительно демократы, против были 175 - преимущественно республиканцы.
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Законопроект "Нет войне с Ираном" предполагает запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения конгресса. Шансы на прохождение закона через сенат невелики. Белый дом уже пообещал, что президент Дональд Трамп в случае принятия закона наложит на него вето.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
Демократы в конгрессе резко критиковали Трампа за действия против Ирана, заявляя, что президент подверг страну опасной военной эскалации.
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Конфликт США и ИранаКонгресс СШАГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
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