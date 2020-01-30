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Лукашевич призвал ОБСЕ усилить мониторинг на всей территории Украины
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РИА Новости

Лукашевич призвал ОБСЕ усилить мониторинг на всей территории Украины

20:41 30.01.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо интенсифицировать наблюдательную деятельность на всей территории страны, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, нам фоне неурегулированного кризиса на востоке страны в Киеве продвигают заведомо конфронтационные инициативы, которые все больше раскалывают общество. В частности, Лукашевич отметил проблему ущемления языковых, образовательных и культурных прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.
"В нынешних условиях востребована не только активная работа СММ в Донбассе, но и интенсификация ее мониторинговых усилий на остальной территории Украины. Необходимо тщательно фиксировать все законодательные шаги и инициативы Киева, которые напрямую затрагивают возможности реализации пунктов "Комплекса мер", в том числе применительно к особому статусу Донбасса. Ожидаем от СММ всестороннего анализа развития ситуации", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕАлександр ЛукашевичВ мире
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