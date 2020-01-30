Лукашевич призвал ОБСЕ усилить мониторинг на всей территории Украины

По его словам, нам фоне неурегулированного кризиса на востоке страны в Киеве продвигают заведомо конфронтационные инициативы, которые все больше раскалывают общество. В частности, Лукашевич отметил проблему ущемления языковых, образовательных и культурных прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.