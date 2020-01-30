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Лукашевич обвинил Украину в использовании беспилотников на Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич обвинил Украину в использовании беспилотников на Донбассе

20:30 30.01.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты в Донбассе в нарушение минских соглашений, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Дипломат указал на то, что перестрелки в Донбассе не утихают, при этом наиболее напряженная ситуация в последние дни наблюдается на участке Попасная-Первомайск-Золотое, в окрестностях Горловки и Мариуполя, в зоне между донецким аэропортом, Ясиноватой и Авдеевкой.
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"В нарушение минских соглашений украинские военные задействуют беспилотные летательные аппараты. Из недавних примеров, подтвержденных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине (СММ), – дрон ВСУ возле поселка Лебединское в Донецкой области 23 января и аналогичный аппарат вблизи поселка Желанное-2 26 января. Вновь неспокойно на участке разведения в Петровском", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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