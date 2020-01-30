Лукашевич обвинил Украину в использовании беспилотников на Донбассе

Дипломат указал на то, что перестрелки в Донбассе не утихают, при этом наиболее напряженная ситуация в последние дни наблюдается на участке Попасная-Первомайск-Золотое, в окрестностях Горловки и Мариуполя, в зоне между донецким аэропортом, Ясиноватой и Авдеевкой.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.