Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T19:50+0300
https://ria.ru/20200130/1564079804.html
Путин назвал цифровизацию серьезным инструментом решения проблем
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564079417_0:0:1818:1023_1036x0_80_0_0_b4133595e5237f8a2ca1905b016c144b.jpg
РИА Новости

Путин назвал цифровизацию серьезным инструментом решения проблем

19:50 30.01.2020
241
© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значение цифровизации, по его словам, это серьезный инструмент решения проблем, а "не трепотня".
Представители общественных организаций Подмосковья в Красногорске рассказали Путину, как в регионе различные цифровые сервисы упрощают жизнь людей.
Президент на это ответил, что в последнее время много говорится о цифровизации и других современных способах решения различных проблем в экономике и социальной сфере.
"Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, это, извините за моветон, не трепотня какая-то, а это серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается страна и каждый конкретный человек", - сказал Путин.
Он констатировал, что благодаря цифровым технологиям упростилась обратная связь с гражданами, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, реагировать на проблемы. "На примере Московской области, других регионов, где внедряются эти технологии, мы видим, что качество работы всех уровней власти принципиальным образом улучшается", - указал глава государства.
Также Путин отметил, что очень важно, что люди становятся участниками решения проблем.
Школьники за компьютерами
16 декабря 2019, 09:08
Поколение Z и гаджеты: как цифровизация влияет на современное общество
8510110
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин отметил необходимость увеличивать численность населения в России
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
Путин исполнил мечту общественников во время встречи в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин пообещал включить муниципалитеты в Совет по нацпроектам
Чужие или лишние: спор Путина и Голубева
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин объяснил, почему не полетел на заседание в Саров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин отметил важность решений местных властей с учетом мнения россиян
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Путин призвал обеспечить единство всех уровней публичной власти
Президент РФ Владимир Путин
Путин: поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании
Президент РФ Владимир Путин
Путин: необходимо улучшить координацию в сфере местного самоуправления
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин рассмотрит просьбу по расширению границ Сарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния