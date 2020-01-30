Путин назвал цифровизацию серьезным инструментом решения проблем

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отметил значение цифровизации, по его словам, это серьезный инструмент решения проблем, а "не трепотня".

Представители общественных организаций Подмосковья в Красногорске рассказали Путину, как в регионе различные цифровые сервисы упрощают жизнь людей.

Президент на это ответил, что в последнее время много говорится о цифровизации и других современных способах решения различных проблем в экономике и социальной сфере.

"Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, это, извините за моветон, не трепотня какая-то, а это серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается страна и каждый конкретный человек", - сказал Путин.

Он констатировал, что благодаря цифровым технологиям упростилась обратная связь с гражданами, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, реагировать на проблемы. "На примере Московской области, других регионов, где внедряются эти технологии, мы видим, что качество работы всех уровней власти принципиальным образом улучшается", - указал глава государства.