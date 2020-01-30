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Теплоснабжение
2020-01-30T18:55+0300
https://ria.ru/20200130/1564077256.html
"Энел Россия" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 17,2%
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РИА Новости

"Энел Россия" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 17,2%

18:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Энел Россия"(входит в группу Enel) в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 17,2%, до 34,2 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
"На динамику наших операционных результатов за 2019 год, как и ожидалось, повлияло сочетание внешних и внутренних факторов, в особенности изменение в портфеле активов компании. Тем не менее благоприятные ценовые условия на рынке и эффективное управление затратами позволяют нам подтвердить прогнозы относительно финансовых показателей компании за 2019 год", - прокомментировал генеральный директор компании Карло Палашано Вилламанья.
Полезный отпуск электроэнергии в 2019 году сократился на 17,2%, до 32,4 миллиарда кВт.ч., что, как поясняет компания, в значительной степени связано с выбытием Рефтинской ГРЭС с 1 октября 2019 года. Газовые электростанции демонстрировали смешанную динамику на фоне снижения спроса на электроэнергию в первой ценовой зоне из-за более высоких средних температур в прошлом году по сравнению с 2018 годом.
Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 11,8%, в основном ввиду меньшей загрузки оборудования со стороны "Системного оператора" из-за переизбытка мощности в системе, на Невинномысской ГРЭС - сократился на 10,4%, на Среднеуральской ГРЭС - немного увеличился (+0,6%).
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Продажи тепла компанией в 2019 году сократились на 6,2%, до 4,6 миллиона Гкал, в основном из-за выбытия Рефтинской ГРЭС, а также снижения потребления тепловой энергии на всех электростанциях из-за более высоких средних температур воздуха по сравнению с 2018 годом.
В "Энел Россия" входят три газовые элекростанции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч по выработке тепла. Компания осуществляет оперативное управление угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт). Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании составляет 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%.
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ТеплоснабжениеЭнел РоссияРоссия
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