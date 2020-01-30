"Энел Россия" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 17,2%

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. " . " Энел Россия "(входит в группу Enel) в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 17,2%, до 34,2 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.

"На динамику наших операционных результатов за 2019 год, как и ожидалось, повлияло сочетание внешних и внутренних факторов, в особенности изменение в портфеле активов компании. Тем не менее благоприятные ценовые условия на рынке и эффективное управление затратами позволяют нам подтвердить прогнозы относительно финансовых показателей компании за 2019 год", - прокомментировал генеральный директор компании Карло Палашано Вилламанья.

Полезный отпуск электроэнергии в 2019 году сократился на 17,2%, до 32,4 миллиарда кВт.ч., что, как поясняет компания, в значительной степени связано с выбытием Рефтинской ГРЭС с 1 октября 2019 года. Газовые электростанции демонстрировали смешанную динамику на фоне снижения спроса на электроэнергию в первой ценовой зоне из-за более высоких средних температур в прошлом году по сравнению с 2018 годом.

Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 11,8%, в основном ввиду меньшей загрузки оборудования со стороны "Системного оператора" из-за переизбытка мощности в системе, на Невинномысской ГРЭС - сократился на 10,4%, на Среднеуральской ГРЭС - немного увеличился (+0,6%).

Продажи тепла компанией в 2019 году сократились на 6,2%, до 4,6 миллиона Гкал, в основном из-за выбытия Рефтинской ГРЭС, а также снижения потребления тепловой энергии на всех электростанциях из-за более высоких средних температур воздуха по сравнению с 2018 годом.