Фадеев рассказал о роли СПЧ в реализации поручений президента

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ примет активное участие в реализации поручений главы государства Владимира Путина по итогам заседания Совета и встречи с уполномоченными по правам человека, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, которые состоялись 10 декабря, был опубликован на сайте Кремля в четверг.

"Поручения даются министерствам, ведомствам, правительству, администрации в том числе. А мы как инициаторы этих поручений, конечно, примем активнейшее участие в их реализации", - сказал Фадеев.

По его словам, это самый обширный список поручений за многие годы. "В этом списке 16 поручений... Здесь, как я понимаю, 13 поручений по предложению моих коллег по Совету. И здесь очень важно, что самые разные поручения по областям деятельности", - пояснил глава СПЧ.

"Очень важные вопросы судебной реформы,... тема расширения состава преступлений, дела которых слушаются судом присяжных, тема экспертизы. Сегодня суды принимают экспертизу преимущественно со стороны обвинения. Со стороны защиты бывает очень трудно протащить экспертизу. И это неправильно, потому что обвинение и защита в суде - это равноправные стороны", - отметил он.

Кроме того, Фадеев указал на важность темы лесных пожаров, доступа к историческим архивам, открытия музея на Бутовском полигоне.