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Швеция намерена эвакуировать граждан страны из провинции Хубэй
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РИА Новости

Швеция намерена эвакуировать граждан страны из провинции Хубэй

18:35 30.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
СТОКГОЛЬМ, 30 янв - РИА Новости. МИД Швеции намерен 1-2 февраля эвакуировать шведских граждан из китайской провинции Хубэй, охваченной эпидемией коронавируса, сообщила глава министерства Анн Линде в своем аккаунте в Twitter в четверг.
"После консультаций внутри МИД и с ответственными ведомствами, граждане Швеции, которые обратились за помощью, будут в выходные эвакуированы из провинции Хубэй. Мероприятие будет осуществляться под тщательным надзором медицинского персонала", - написала Линде.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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Распространение нового коронавирусаАнн Линде (МИД Швеции)коронавирусыХубэйМИД ШвецииШвецияКитайВ мире
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