Швеция намерена эвакуировать граждан страны из провинции Хубэй

"После консультаций внутри МИД и с ответственными ведомствами, граждане Швеции, которые обратились за помощью, будут в выходные эвакуированы из провинции Хубэй. Мероприятие будет осуществляться под тщательным надзором медицинского персонала", - написала Линде.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.