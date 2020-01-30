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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T18:24+0300
https://ria.ru/20200130/1564075539.html
Германия призвала прекратить огонь в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009513_149:802:2363:2048_1036x0_80_0_0_b55e77ab0b16dd03a436fa309dd2d12e.jpg
РИА Новости

Германия призвала прекратить огонь в Идлибе

18:24 30.01.2020
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© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Германия призвала Сирию и ее союзников обеспечить реальное прекращение огня и доступ к гуманитарной помощи, заявил представитель МИД ФРГ.
"Правительство осуждает возрастающее число нападений на гражданскую инфраструктуру и требует от сирийского режима и его союзников обеспечить защиту гражданских лиц и следовать международному гуманитарному праву. Мы требуем немедленного действительного прекращения огня, а также неограниченного гуманитарного доступа к нуждающимся людям, в первую очередь к насильственно перемещенным лицам", - цитируется представитель МИД в пресс-релизе ведомства.
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В заявлении также отмечается, что устойчивое разрешение конфликта в стране возможно только в рамках резолюции Совета безопасности ООН 2254. "Нынешняя операция в Идлибе идет в разрез с этой целью", - добавили в ведомстве.
На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки террористов и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)МИД ГерманииГерманияСирияВ мире
Популярные комментарии
Эй, Германия, ты ведь в курсе, что ~ 60 тысяч бандитов которые в Идлибе засели, они огня не прекратят. А "призываешь" Сирию!? Ты бы подлечилась...или уже поздно?
30 января, 18:48
АБАлександр Белый
1400001
Ну уж нет. Взялись добить этих террористов, прикрывающихся гражданскими, надо заканчивать. Пора кочать со всей этой бодягой.
30 января, 18:26
MFMike Fauley
1400000
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