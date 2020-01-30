Путин посетил центр управления Подмосковьем в правительстве региона

Глава государства лично проверил, как курсируют по маршрутам автобусы, вывозится мусор, меняются лампочки в подъездах и даже оценил успеваемость шестиклассников одной из школ Московской области.

Цифровые технологии

С работой центра Путина познакомил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря разработке и внедрению новых технологий удалось значительно улучшить ситуацию во многих областях. Так, по его словам, количество жалоб на качество дорог в Подмосковье сократилось в 10 раз, на состояние подъездов в жилых домах - на 82%. "Самая популярная жалоба - это лампочка в подъезде, сейчас каждая жалоба попадает к управляющей компании, которая обязана в очень короткий срок заменить лампочку. Цифровизация всех процессов показывает, что это дает очень серьезный эффект", - подчеркнул губернатор.

Он продемонстрировал, как современные технологии позволяют держать на постоянном контроле успеваемость каждого ученика Подмосковья, где больше нет бумажных дневников, а только электронные. По мнению специалистов, такое наблюдение за оценками школьников по всем предметам дало значительное улучшение качества образования - количество двоечников сократилось в два раза. Путину показали карту Московской области, где красным цветом выделены населенные пункты, где количество отличников и хорошистов составляет менее половины школьников. Эксперты заверили президента, что "обмануть" систему практически невозможно, потому что факт завышения оценки будет очевидным, когда школьник не сможет справиться с контрольной или экзаменационной работой. Главе государства показали реальный электронный дневник 6 "А" в одной из подмосковных школ, обратив его внимание на отстающего ученика, средний балл которого по всем предметам не дотягивает до трех. "Но технология у него 4 и 5, это значит, что у парня талант есть, просто его надо развивать, помочь надо", - вступился за школьника Путин.

Особое внимание президента вызвала работа центра управления регионом по контролю за качеством дорог. Оказалось, что за 2019 год жители Подмосковья пожаловались на ямы на дорогах более 12 тысяч раз, всего же было отремонтировано более 300 тысяч проблемных участков на дорогах. Специалисты рассказали, что цифровые технологии позволяют не только быстро выявлять имеющиеся проблемы, но и контролировать скорость и качество их решения. Так, подрядчики обязаны предоставить фотографии с места ведения ремонтных работ, подтверждающие их завершение. "Фото есть, а яма?" - поинтересовался Путин. Воробьев признал, что действительно власти области сталкивались с недобросовестными подрядчиками, которые пытались "чинить" дорогу с помощью "фотошопа". Губернатор заверил, что такая лазейка уже перекрыта, поскольку определенный процент выполненных работ проверяется на месте. Глава государства выступил с рацпредложением: "Вот кто-то прислал заявление, потом подрядчик отработал, прислал вам фотоотчет, а вы запросите заявителя, пусть заявитель подтвердит, что ремонт проведен". Губернатор ответил, что такая возможность у жителей области уже есть.

Путин похвалил организацию по повышению безопасности дорожного движения в Московской области. Он ознакомился с установленным в регионе порядком, когда после каждого дорожно-транспортного происшествия анализируются различные факторы безопасности движения на данном участке, в случае необходимости устанавливаются новые дорожные знаки, ограничители, подсветка.

Осмотрел президент и систему контроля за движением 9,5 тысячи автобусов по 2115 маршрутам Подмосковья. Специалисты сообщили, что 30 января на маршруты из-за поломок не вышли всего лишь три автобуса, которые были заменены резервными транспортными средствами. Воробьев заметил, что система также контролирует безналичную оплату проезда пассажирами, что также позволило повысить собираемость средств. Он сообщил, что в нынешнем году планируется провести объединение московской и подмосковной систем транспортных карт "Тройка" и "Стрелка", что будет более удобно людям.

По словам губернатора, одной из самых острых проблем жителей Московской области до последнего времени оставался вывоз мусора. Теперь центр управления регионом контролирует вывоз мусора с 29 тысяч площадок, при этом можно отслеживать и сортировку отходов, поскольку начали использоваться мусорные баки разных цветов.

Центр управления регионом

Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить. Третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тысяч сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов.