Президент Эстонии посетила российскую полярную станцию в Антарктиде

Эстонская экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном, началась 11 июля из российского Кронштадта. По пути следования яхта сделала 38 остановок в 20 странах. Экспедиция проводится также для того, чтобы привлечь внимание общественности к изменениям климата, поэтому в ней участвует ряд эстонских ученых, журналистов и общественных деятелей.

Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году он отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.