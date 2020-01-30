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В ЕР прокомментировали решение закрыть границу с Китаем
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали решение закрыть границу с Китаем

17:44 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение о закрытии границы РФ с Китаем из-за риска распространения коронавируса принято своевременно, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, координатор проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.
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"Решение премьер-министра Михаила Мишустина о закрытии границы РФ с Китайской Народной Республикой, чтобы предотвратить распространение коронавируса из КНР, принято своевременно. Это необходимая превентивная мера для того, чтобы риск распространения эпидемии постепенно сходил на нет", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР со ссылкой на Морозова.
Он отметил, что работа ведомств должна быть направлена на поиск терапии. Необходимо "отслеживать эти мутации, понимать, как вирус меняется при прохождении через человеческую популяцию".
В свою очередь, депутат Госдумы Борис Менделевич напомнил, что пути передачи вируса до конца не установлены, и рекомендовал гражданам внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать личную гигиену и избегать контакта с заболевшими.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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