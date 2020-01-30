В ЕР прокомментировали решение закрыть границу с Китаем

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение о закрытии границы РФ с Решение о закрытии границы РФ с Китаем из-за риска распространения коронавируса принято своевременно, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, координатор проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.

"Решение премьер-министра Михаила Мишустина о закрытии границы РФ с Китайской Народной Республикой, чтобы предотвратить распространение коронавируса из КНР, принято своевременно. Это необходимая превентивная мера для того, чтобы риск распространения эпидемии постепенно сходил на нет", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР со ссылкой на Морозова.

Он отметил, что работа ведомств должна быть направлена на поиск терапии. Необходимо "отслеживать эти мутации, понимать, как вирус меняется при прохождении через человеческую популяцию".

В свою очередь, депутат Госдумы Борис Менделевич напомнил, что пути передачи вируса до конца не установлены, и рекомендовал гражданам внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать личную гигиену и избегать контакта с заболевшими.