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Москалькова встретилась с главой гендиректората СЕ по правам человека
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РИА Новости

Москалькова встретилась с главой гендиректората СЕ по правам человека

17:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила вопросы защиты прав лиц в местах принудительного содержания с главой генерального директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристосом Якумопулосом в Страсбурге в четверг, сообщила омбудсмен в своём Instagram аккаунте.
Ранее сообщалось, что Москалькова посетит Страсбург, где с 29 января по 1 февраля примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
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"В планах на будущее - проработка концепции программы по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, обмен опытом в рамках деятельности национального превентивного механизма в странах-членах Совета Европы, а также взаимодействие в рамках программы ХЕЛП по защите прав инвалидов совместно с учрежденным в 2019 году Научно-образовательным центром по правам человека",- говорится в сообщении Москальковой
Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество по вопросам защиты прав и свобод человека, в том числе в рамках совместных проектов с Советом Европы.
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Татьяна МоскальковаСовет ЕвропыРоссияВ мире
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