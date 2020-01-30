Москалькова встретилась с главой гендиректората СЕ по правам человека

"В планах на будущее - проработка концепции программы по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, обмен опытом в рамках деятельности национального превентивного механизма в странах-членах Совета Европы, а также взаимодействие в рамках программы ХЕЛП по защите прав инвалидов совместно с учрежденным в 2019 году Научно-образовательным центром по правам человека",- говорится в сообщении Москальковой