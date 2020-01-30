Москалькова встретилась с главой гендиректората СЕ по правам человека

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила вопросы защиты прав лиц в местах принудительного содержания с главой генерального директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристосом Якумопулосом в Страсбурге в четверг, сообщила омбудсмен в своём Instagram аккаунте.
Ранее сообщалось, что Москалькова посетит Страсбург, где с 29 января по 1 февраля примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
"В планах на будущее - проработка концепции программы по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, обмен опытом в рамках деятельности национального превентивного механизма в странах-членах Совета Европы, а также взаимодействие в рамках программы ХЕЛП по защите прав инвалидов совместно с учрежденным в 2019 году Научно-образовательным центром по правам человека",- говорится в сообщении Москальковой
Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество по вопросам защиты прав и свобод человека, в том числе в рамках совместных проектов с Советом Европы.