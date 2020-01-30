Захарова раскритиковала ситуацию вокруг воинских захоронений в Польше

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг воинских захоронений в Ситуация вокруг воинских захоронений в Польше неприемлема для цивилизованного общества, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

"Также очевидна и немыслимая ситуация для цивилизованного общества, которая сложилась вокруг нашего военного мемориального наследия в Польше. Уже отрицать это просто неприлично. Позорное глумление над советскими могилами становится прямым следствием нагромождения исторической лжи и абсурда", - сказала Захарова на брифинге.

Представитель российского МИД напомнила также, что 26-27 января, в годовщину освобождения Красной армии концлагеря Аушвиц-Биркенау было осквернено советское захоронение в польском городе Гнезно.

"На монументе краской были намалеваны оскорбительные надписи, но это, видимо, люди так себя самовыражают. Хотя цивилизованные государства и образованные люди называют это "вандализмом". Видим прямую зависимость многочисленных заявлений Варшавы в русле проводимой польскими властями исторической ревизии, ее просто невозможно не замечать, это очевидно", - заключила Захарова.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" заявил, что Минобороны РФ разработало законопроект об ответственности за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы, он будет касаться в том числе зарубежных политиков и чиновников.