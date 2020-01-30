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Захарова раскритиковала ситуацию вокруг воинских захоронений в Польше
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РИА Новости

Захарова раскритиковала ситуацию вокруг воинских захоронений в Польше

17:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг воинских захоронений в Польше неприемлема для цивилизованного общества, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Также очевидна и немыслимая ситуация для цивилизованного общества, которая сложилась вокруг нашего военного мемориального наследия в Польше. Уже отрицать это просто неприлично. Позорное глумление над советскими могилами становится прямым следствием нагромождения исторической лжи и абсурда", - сказала Захарова на брифинге.
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Представитель российского МИД напомнила также, что 26-27 января, в годовщину освобождения Красной армии концлагеря Аушвиц-Биркенау было осквернено советское захоронение в польском городе Гнезно.
"На монументе краской были намалеваны оскорбительные надписи, но это, видимо, люди так себя самовыражают. Хотя цивилизованные государства и образованные люди называют это "вандализмом". Видим прямую зависимость многочисленных заявлений Варшавы в русле проводимой польскими властями исторической ревизии, ее просто невозможно не замечать, это очевидно", - заключила Захарова.
В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" заявил, что Минобороны РФ разработало законопроект об ответственности за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы, он будет касаться в том числе зарубежных политиков и чиновников.
Он отмечал, что законопроект был разработан в связи с тем, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеются в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и в других странах.
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