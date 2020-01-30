Россия настроена на диалог по "сделке века" с Израилем и Палестиной

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет координироваться с палестинскими и израильскими партнерами в связи с ситуацией вокруг предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

Захарова подчеркнула, что решающее слово в вопросах урегулирования ситуации должно принадлежать самим палестинцам и израильтянам.

"Мы подтверждаем готовность к дальнейшей конструктивной работе в рамках коллективных усилий, которые нацелены на надежное комплексное урегулирование арабо-израильского конфликта. Также настроены на плотную координацию действий с палестинскими и израильскими партнерами, в том числе, безусловно, с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, участниками ближневосточного квартета международных посредников, всеми сторонами, заинтересованными в скорейшем достижении прочного мира на Ближнем Востоке", - сказала на брифинге Захарова.

"Я хотела бы напомнить, что все проблемы, которые связаны с этой темой, которой посвящен документ, отражены в известной международно-правовой базе ближневосточного мирного процесса, включающей резолюции Совета Безопасности, Генеральной ассамблеи ООН, мадридские принципы, арабскую мирную инициативу", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.