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Россия настроена на диалог по "сделке века" с Израилем и Палестиной
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РИА Новости

Россия настроена на диалог по "сделке века" с Израилем и Палестиной

17:07 30.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет координироваться с палестинскими и израильскими партнерами в связи с ситуацией вокруг предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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Захарова подчеркнула, что решающее слово в вопросах урегулирования ситуации должно принадлежать самим палестинцам и израильтянам.
"Мы подтверждаем готовность к дальнейшей конструктивной работе в рамках коллективных усилий, которые нацелены на надежное комплексное урегулирование арабо-израильского конфликта. Также настроены на плотную координацию действий с палестинскими и израильскими партнерами, в том числе, безусловно, с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, участниками ближневосточного квартета международных посредников, всеми сторонами, заинтересованными в скорейшем достижении прочного мира на Ближнем Востоке", - сказала на брифинге Захарова.
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"Я хотела бы напомнить, что все проблемы, которые связаны с этой темой, которой посвящен документ, отражены в известной международно-правовой базе ближневосточного мирного процесса, включающей резолюции Совета Безопасности, Генеральной ассамблеи ООН, мадридские принципы, арабскую мирную инициативу", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абуль Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
Столкновения палестинцев с израильтянами
29 января, 08:53
Палестино-израильский конфликт
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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