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Москвичам посоветовали в четверг отказаться от машин из-за непогоды
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РИА Новости

Москвичам посоветовали в четверг отказаться от машин из-за непогоды

16:48 30.01.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В четверг вечером ожидаются осложнения на дорогах из-за погодных условий, водителям советуют в час пик предпочесть машине метро, МЦД или МЦК, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг в столице ожидается облачная погода, околонулевая температура и осадки в виде снега и мокрого снега. По его словам, за сутки может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков.
Москве снег и гололедица. Вечером ожидаем осложнений на дороге. Если вы сегодня на машине, держите дистанцию и будьте внимательны. По возможности в час пик выбирайте метро, МЦД и МЦК. Не пожалеете", - говорится в сообщении.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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