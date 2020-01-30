Москвичам посоветовали в четверг отказаться от машин из-за непогоды

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг в столице ожидается облачная погода, околонулевая температура и осадки в виде снега и мокрого снега. По его словам, за сутки может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков.