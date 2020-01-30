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Володин направил в комитеты ГД поручения Путина после заседания СПЧ
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РИА Новости

Володин направил в комитеты ГД поручения Путина после заседания СПЧ

16:44 30.01.2020 (обновлено: 16:50 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты Государственной думы перечень поручений президента РФ Владимира Путина о регулировании деятельности по выявлению и благоустройству мест массовых захоронений жертв политических репрессий и законопроекту о распределенной опеке над недееспособными гражданами, сообщила пресс-служба ГД.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека был опубликован на сайте Кремля в четверг. Согласно документу, Путин поручил Государственной думе рассмотреть вопрос о необходимости законодательно определить понятие "место массовых захоронений" и предусмотреть регулирование деятельности по выявлению и благоустройству мест массовых захоронений жертв политических репрессий. Кроме того, глава государства рекомендовал Госдуме при участии правительства и СПЧ подготовить ко второму чтению проект о распределенной опеке над недееспособными гражданами.
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"Тридцатого января председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации 10 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Комитету по труду, соцполитике и делам ветеранов поручено проработать вопрос о необходимости внесения в действующее законодательство изменений, предусматривающих определение понятия "место массовых захоронений", а также рассмотреть вопрос законодательного обеспечения регулирования деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.
Комитету по вопросам семьи, женщин и детей поручено совместно с профильными ведомствами правительства и СПЧ подготовить к рассмотрению во втором чтении проект федерального закона о распределенной опеке над недееспособными гражданами с тем, чтобы документ был принят до 1 июля 2020 года.
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Госдума РФСовет по правам человека при Президенте РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
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