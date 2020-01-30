В Сингапуре число заразившихся новым коронавирусом достигло 13

"Министерство здравоохранения 30 января 2020 года по состоянию на 14.00 подтверждает еще три случая заражения в Сингапуре, вызванные завезенным из Уханя коронавирусом. Минздрав ранее сообщал о 10 подтвержденных случаях", - говорится в заявлении.

Специалисты указывают, что 11-я заболевшая – 31-летняя уроженка Китая из Уханя, очага распространения коронавируса, которая прибыла в Сингапур 22 января. Сейчас она находится в изолированной палате в медцентре. Двенадцатый заразившийся – 37-летняя китаянка из Уханя, прибывшая вместе с семьей в Сингапур также 22 января. Медики поместили ее в карантин.