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2020-01-30T16:53+0300
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МИД прокомментировал письмо к ГА ООН по трудовым мигрантам из КНДР
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РИА Новости

МИД прокомментировал письмо к ГА ООН по трудовым мигрантам из КНДР

16:38 30.01.2020 (обновлено: 16:53 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало направленное в Генеральную Ассамблею ООН письмо 28 государств по вопросу северокорейских мигрантов, выразив недоумение тому, что группа стран решила "поучать" другие страны, как тем следует выполнять решения ООН относительно трудовых мигрантов из КНДР.
Ранее постпредство ФРГ при ООН распространило обращение от имени 28 государств по вопросу выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о репатриации работающих за рубежом граждан КНДР.
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"Не совсем понятно, почему группа стран, большинство из которых не имеют отношения к Совету Безопасности ООН, решили поучать остальных, как им следует выполнять решения главного международного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности, и взяли на себя труд оценивать чьё-либо "усердие" или подстёгивать "отстающих", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Германии, как и у любого другого государства, есть национальная позиция по тем или иным вопросам мировой политики, тем не менее роль председателя санкционного Комитета СБ ООН диктует определённые самоограничения, предполагая равноудалённость, беспристрастность и, в целом, особую ответственность за формирование атмосферы доверия и условий для поиска консенсусных решений.
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В МИД РФ добавили, что в письме 28 государств положение северокорейского санкционного режима СБ ООН применительно к трудовым мигрантам из КНДР трактуется в искажённом ключе, в частности в эту категорию без каких бы то ни было оснований включены студенты и стажёры, спортсмены и туристы, а также находящиеся за рубежом северокорейские рабочие, работодателями которых являются физические и юридические лица третьих стран.
"Таким образом, по логике авторов обращения, основанием для ограничительных мер СБ ООН является сам факт нахождения граждан КНДР на территории других государств независимо от рода их занятий. Такое прочтение противоречит смыслу восьмого пункта санкционной резолюции СБ ООН 2397. Речь в нём на самом деле идёт о репатриации в установленные сроки северокорейцев, работающих и получающих доход в юрисдикции того или иного государства. Очевидно, что расширительная трактовка "группой двадцати восьми" положений указанной резолюции идёт в русле устремлений США и их союзников любыми способами сохранить "максимальное давление" на Пхеньян. Состоятельность подобной ультимативной линии с точки зрения продвижения урегулирования на Корейском полуострове вызывает большие сомнения", - подчеркнули в МИД РФ.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России остаются около тысячи северокорейских рабочих, большинство уже вернулись на родину. Она напомнила, что в соответствии с резолюцией СБ ООН до 22 декабря все северокорейские рабочие, которые получали доход на территории России, должны были покинуть страну.
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНМИД РФСовет Безопасности ООНКНДРООНВ мире
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