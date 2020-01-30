Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-30T16:45+0300
https://ria.ru/20200130/1564068427.html
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564064869_0:494:2048:1646_1036x0_80_0_0_50d7b16423aedecbde28405fd379736c.jpg
РИА Новости

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

16:37 30.01.2020 (обновлено: 16:45 30.01.2020)
38615
CC BY 4.0 / NSO / Снимок солнечной поверхности, сделанный при помощи солнечного телескопа Inouye
Снимок солнечной поверхности, сделанный при помощи солнечного телескопа Inouye
CC BY 4.0 / NSO /
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.
На кадрах показана "кипящая" плазма, покрывающая всю поверхность звезды.
"Это изображения поверхности Солнца самого высокого разрешения за всю историю. До этого мы видели только верхушку айсберга", — приводит Space.com слова руководителя проекта DKIST Томасса Риммеле.
Отмечается, что благодаря новым данным исследователи получат возможность подробно изучить строение звезды и солнечную активность, которая оказывает влияние, в частности, на авиационный транспорт, спутниковые средства связи и электросети на Земле.
По мнению ученых, эти снимки позволят открыть новую эру в физике Солнца.
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
7 октября 2019, 03:00Акценты
Прощай, Солнце: назван срок гибели человечестваСначала Солнце вырастет до размеров красного гиганта и сожжет все планеты. Когда от них останутся только угли, красный гигант начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. Таким будет конец Солнечной системы. Человеку в ней места не останется.
515124261816
Обсудить 20
РИА НаукаСолнцеСША
Популярные комментарии
Поставьте Бузову сами.
30 января, 17:05
vvab6
880002
Здесь уже спрашивали сколько раз можно посмотреть на Солнце через подзорную трубу?
30 января, 17:22
Stan Popovsky
1140001
Рекомендуем
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В Домодедово задержали угрожавшую взрывом пассажирку, заявил источник
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
Сотрудник полиции
В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Светлана Агеева в фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Кроссовки Louis Vuitton со светоотражающим логотипом
Оптическая иллюзия с цветом кроссовок разделила Twitter на два лагеря
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Лента новостейМолния