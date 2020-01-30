Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.
На кадрах показана "кипящая" плазма, покрывающая всю поверхность звезды.
The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
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"Это изображения поверхности Солнца самого высокого разрешения за всю историю. До этого мы видели только верхушку айсберга", — приводит Space.com слова руководителя проекта DKIST Томасса Риммеле.
Отмечается, что благодаря новым данным исследователи получат возможность подробно изучить строение звезды и солнечную активность, которая оказывает влияние, в частности, на авиационный транспорт, спутниковые средства связи и электросети на Земле.
По мнению ученых, эти снимки позволят открыть новую эру в физике Солнца.
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