МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"

О "сделке века" и лжи года. Как США и Украина "творят" историю США как всегда – она, мол, спасли мир во время Второй мировой войны и намерены спасать его сейчас буквально от всего подряд. Украина усердно поддакивает. Но мы-то знаем, как было на самом деле.