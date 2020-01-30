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МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
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РИА Новости

МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"

16:35 30.01.2020 (обновлено: 16:54 30.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва следит за реакцией арабских стран на предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века", пока эта реакция в основном негативная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одновременно внимательно отслеживаем реакцию арабских столиц на американскую инициативу. Пока поступающие оценки негативно-скептические по большей части", - сказала Захарова на брифинге.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
О сделке века и лжи года. Как США и Украина творят историю
Вчера, 15:45Акценты
О "сделке века" и лжи года. Как США и Украина "творят" историюСША как всегда – она, мол, спасли мир во время Второй мировой войны и намерены спасать его сейчас буквально от всего подряд. Украина усердно поддакивает. Но мы-то знаем, как было на самом деле.
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абуль Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМИД РФРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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