МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва следит за реакцией арабских стран на предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века", пока эта реакция в основном негативная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одновременно внимательно отслеживаем реакцию арабских столиц на американскую инициативу. Пока поступающие оценки негативно-скептические по большей части", - сказала Захарова на брифинге.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абуль Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.