Лавров проведет переговоры с главой МИД Швеции

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 февраля в Москве проведет переговоры с коллегой из Швеции Анн Линде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Четвертого - пятого февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит глава внешнеполитического ведомства Швеции. Переговоры глав двух министерств состоятся 4 февраля", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Вчера, 15:57МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу
Она отметила, что министры планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, а также в международных делах с учетом предстоящего в 2012 году председательства Швеции в ОБСЕ.