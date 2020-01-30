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Лавров проведет переговоры с главой МИД Швеции
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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Швеции

16:03 30.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 февраля в Москве проведет переговоры с коллегой из Швеции Анн Линде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Четвертого - пятого февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит глава внешнеполитического ведомства Швеции. Переговоры глав двух министерств состоятся 4 февраля", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Она отметила, что министры планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, а также в международных делах с учетом предстоящего в 2012 году председательства Швеции в ОБСЕ.
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Анн Линде (МИД Швеции)Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФМИД ШвецииШвецияРоссияВ мире
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