Лавров проведет переговоры с главой МИД Швеции

"Четвертого - пятого февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит глава внешнеполитического ведомства Швеции. Переговоры глав двух министерств состоятся 4 февраля", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что министры планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, а также в международных делах с учетом предстоящего в 2012 году председательства Швеции в ОБСЕ.