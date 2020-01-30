В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и снегопада

СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней и снегопадов, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что с вечера четверга и до выходных синоптики прогнозируют в Сочи сильный дождь со снегом.
"Внимание! Штормовое предупреждение! На территории курорта ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности.