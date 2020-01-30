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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и снегопада
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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и снегопада

16:00 30.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Снегопад в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней и снегопадов, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что с вечера четверга и до выходных синоптики прогнозируют в Сочи сильный дождь со снегом.
"Внимание! Штормовое предупреждение! На территории курорта ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности.
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