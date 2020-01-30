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Госдума рассмотрит меры по поиску захоронений жертв репрессий
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РИА Новости

Госдума рассмотрит меры по поиску захоронений жертв репрессий

15:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Государственной думе рассмотреть вопрос о необходимости законодательно определить понятие "место массовых захоронений" и предусмотреть регулирование деятельности по выявлению и благоустройству мест массовых захоронений жертв политических репрессий.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликован на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение понятия "место массовых захоронений" и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий", - говорится в документе.
Срок выполнения поручения – 1 июля 2020 года, ответственный - председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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