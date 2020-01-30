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В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве
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РИА Новости

В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве

15:43 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедсестра в больнице
Медсестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Медсестра в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гайку обнаружили медики пермской больницы при приготовлении раствора лекарства "Бакцефорт" от инфекционно-воспалительных заболеваний, Росздравнадзор после получения данной информации принял решение изъять серию препаратов, следует из информационного письма, опубликованного на сайте ведомства.
Препарат "Бакцефорт" - антибиотик широкого спектра действия, выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного или внутримышечного введения.
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5 декабря 2019, 11:08
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"В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения от территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю поступила информация о выявлении ГБУЗ Пермского края "Городская клиническая больница №2 им. Ф.Х. Граля" во флаконе лекарственного препарата "Бакцефорт..." серии 70219 производства ПАО "Красфарма", Россия, после растворения порошка постороннего предмета (гайка)", - говорится в письме.
В связи с этим Росздравнадзор принял решение о приостановлении реализации и изъятии из обращения указанной серии препарата, уточняется в письме.
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