В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гайку обнаружили медики пермской больницы при приготовлении раствора лекарства "Бакцефорт" от инфекционно-воспалительных заболеваний, Росздравнадзор после получения данной информации принял решение изъять серию препаратов, следует из информационного письма, опубликованного на сайте ведомства.

Препарат "Бакцефорт" - антибиотик широкого спектра действия, выпускается в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного или внутримышечного введения.

"В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения от территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю поступила информация о выявлении ГБУЗ Пермского края "Городская клиническая больница №2 им. Ф.Х. Граля" во флаконе лекарственного препарата "Бакцефорт..." серии 70219 производства ПАО "Красфарма", Россия, после растворения порошка постороннего предмета (гайка)", - говорится в письме.